Турист прожил 100 дней в аэропорту и опоздал на рейс

Мужчина опоздал на пересадку на самолет для возвращения на родину, но покинул филиппинский аэропорт, где прожил более трех месяцев.

Житель Эстонии, более 100 дней проживший в аэропорту Манилы, опоздал на рейс. Об этом сам турист написал на своей странице в Facebook.

Житель Эстонии Роман Трофимов оказался «в плену» в аэропорту филиппинской столицы Маниле. Мужчина не смог попасть на территорию страны и вернуться домой.

Он прожил в аэропорту более 100 дней рассказывая о своей истории в сети и прося помощи с оглаской его непростого положения.

В результате правительство Эстонии организовало эвакуационный рейс для туриста. Мужчина покинул Филиппины и должен был пересесть на рейс в Таллин в Амстердаме, но опоздал на него.

Трофимов отметил, что он сможет улететь в Эстонию в четверг, 9 июля. И признался, что невероятно рад покинуть аэропорт Манилы. О том, почему он опоздал на пересадку мужчина не рассказал.

: Новости Ю