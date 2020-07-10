Лукашенко: Свобода слова в будь-якій державі обмежена законом

Олександр Лукашенко 9 липня провів зустріч з представниками найбільших ЗМІ». На неї були запрошені 250 журналістів державних видань і телеканалів, повідомляє прес-служба президента.

Відкриваючи зустріч, Лукашенко заявив, що добре ставиться до наявності альтернативних точок зору.

— Більшість з 250 чоловік в залі — люди державні, хоча у вас своєрідне мислення. Це точно. Те, що у вас на той або інший факт може бути різне думка — це теж нормально, я це добре сприймаю, — сказав він.

За його словами, на рівні президента вироблено чітку вимогу, що при підготовці будь-якого заходу обов’язково враховуються різні точки зору.

— Обов’язково альтернатива, обов’язково конкуренція, зіткнення думок, мозкова атака — все це правильно, — зазначив президент.

Лукашенко звернув увагу на те, що в окремих мас-медіа останнім часом стали з’являтися різного роду конспірологічні теорії на предмет того, чому він проводить зустрічі з активами.

— Нібито щось надзвичайне відбувається і тому президенту доводиться реагувати як пожежному. Так ось: немає ніякої надзвичайної.

Президент зазначив, що зустрічається з представниками ЗМІ, щоб пояснити окремі аспекти внутрішньої і зовнішньої політики, прокоментувати події, що відбуваються, відповісти на актуальні питання.

Він вважає, що для ринку мас-медіа важливим фактором є наявність державних ЗМІ, і в Білорусі, як запевнив президент, їх число скорочуватися не буде. Робота Міністерства інформації на чолі з нещодавно призначеним міністром буде націлена на підтримку таких ЗМІ.

Президент підкреслив: наявність свободи слова не передбачає вседозволеності, хоча деякі її так розуміють, особливо що стосується висловлювань в мережі Інтернет. Деякі медійні персони за свої публікації в соцмережах отримали негативну реакцію, аж до особистих образ.

— Ви, особливо прогресивно налаштовані люди, які відчули, що таке свобода слова: сказав не те, обізвуть ще дужче… — зазначив президент. — Кожен з вас отримав порцію (негативу. — Прим.), той, хто навіть не за Лукашенка слово сказав, а за державу. Свобода слова в будь-якій державі обмежена законом. Тому тут ми наведемо порядок, — запевнив президент.