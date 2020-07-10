Мер Києва Віталій Кличко доводить до повного руйнування національний пам’ятник — Будинок Сікорського, таку думку висловив у Facebook журналіст Олександр Зубченко.

“Мер Кличко знищує історичний Київ і, зокрема, національний пам’ятник – Будинок Сікорського – заради забудови центру висотками. Адже цей національний історичний пам’ятник, де народився і творив Сікорський, де він створив свій перший вертоліт, у напівзруйнованому стані. І якщо за його збереження не взятися – він дуже скоро просто зникне з карти Києва”, – нарікає журналіст.

Зубченко припустив, що в Будинку Сиорского «міг би бути музей великого авіаконструктора, міг би бути політехнічний клуб, що тут можна було б на реальному прикладі виховувати і навчати нашу талановиту молодь».

Однак, на думку журналіста, «гроші від забудовників – ось все, що нашого мера цікавить. А інше – гори вогнем. Або, як у випадку з Будинком Сікорського – разрушайся від негоди й часу, кинуте напризволяще”.

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Зубченко: Кличко знищує Будинок Сікорського заради новобудов оновлено: 10 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0