«Процвітання залишилося в минулому»: в мережі показали занедбаний стан відомого донецького парку

У соціальній мережі блогер з ОРДО, що працює під ніком Сеня Анатоліч Варм показав фото пейзажів раніше популярного в непідконтрольному Україні Донецьку парку біля готелю «Вікторія».

Він зазначає:

«Фото звичайно ж не передають занедбаності на „Вікторії“. Для тих хто пам’ятає як вона виглядала до війни, стане зрозуміло і так».

У коментарях до світлин інші користувачі пишуть:

«На цвинтарі теж чисто»

«Процвітання залишилося в минулому»

«На жаль з міста, приймаючого ЄВРО Донецьк перетворився в провінційний російський містечко»

«А в самої Вікторії казарма, там живуть солдати.».