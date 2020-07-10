«Процвітання залишилося в минулому»: в мережі показали занедбаний стан відомого донецького парку

У соціальній мережі блогер з ОРДО, що працює під ніком Сеня Анатоліч Варм показав фото пейзажів раніше популярного в непідконтрольному Україні Донецьку парку біля готелю «Вікторія».
Він зазначає:
«Фото звичайно ж не передають занедбаності на „Вікторії“. Для тих хто пам’ятає як вона виглядала до війни, стане зрозуміло і так».
У коментарях до світлин інші користувачі пишуть:
«На цвинтарі теж чисто»
«Процвітання залишилося в минулому»
«На жаль з міста, приймаючого ЄВРО Донецьк перетворився в провінційний російський містечко»
«А в самої Вікторії казарма, там живуть солдати.».
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