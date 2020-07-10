Главу Нацбанку можуть призначити 17 липня

Якщо кандидатура на голову Національного банку не буде внесена на цьому тижні парламент розгляне кадрові питання після закриття цієї сесії, 17 липня.

Для цього нардепи зберуться на позачергове засідання.

Про це стало відомо з коментаря РБК-Україна заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександра Качури.

За його словами, поки невідомо, чи відбудеться призначення голови центрального банку до кінця чергової сесії.

“Я думаю, що такий кадровий питання якраз і може стати предметом одного з позачергових засідань. Якщо ми за чергову тиждень не приймемо кадрове рішення щодо голови Нацбанку та голови Антимонопольного комітету, важливі дві інституції, повинні будемо збиратися на позачергове засідання пізніше”, – зазначив нардеп.