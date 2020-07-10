Медіа Група Україна Ахметова вимагає скасувати конкурс на управління активами UMH Курченко

У Медіа Групи Україна вважають конкурс на управління активами UMH, який проводить Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних чи інших злочинів (АРМУ), що не відповідає нормам Закону Про телебачення і радіомовлення.

Про це стало відомо з повідомлення НВ-Бізнес з посиланням на заяву прес-служби холдингу.

«По суті, такий конкурс є прихованою позаконкурсній передачею ліцензій на мовлення, що прямо заборонено законом», — йдеться в повідомленні медіагрупи.

Також у заяві стверджується, що умови конкурсу на управління активами UMH не враховують інші вимоги та обмеження, передбачені Законом Про телебачення і радіомовлення. Зокрема мова йде про структуру власності телерадіоорганізації.

У Медіа Групи Україна заявили, що вважають конкурс АРМА таким, який «претендує на статус альтернативної, не передбаченого законодавством надання права на мовлення. У своїй заяві медіагрупа закликає скасувати сам конкурс та його результати.

Медіа Група Україна залишає за собою право звернутися в суд.

Переможець конкурсу отримає в управління: корпоративні права 72 юридичних осіб, акції (цінні папери) 7 юридичних осіб, майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, завірені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, нерухоме майно (5 нежитлових приміщень 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражних боксу), рухоме майно (поліграфічне обладнання в кількості 20 одиниць).