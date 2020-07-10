Волонтери скаржаться, що їм не заплатили за роботу під час голосування по Конституції

Красноярські волонтери, які під час голосування за поправки до Конституції проводили вікторину, не отримали обіцяні гроші за роботу, повідомляють “Відкриті медіа”.

У Красноярському краї під час голосування за поправки до Конституції проводили вікторину на знання законодавства. Призовий фонд складав 10 квартир, 10 автомобілів та 50 смартфонів. Отримати квитки для участі можна було поруч з виборчими дільницями.

“Нам обіцяли підписати договір в перші дні, як ми почали працювати, з 25 червня. Приїжджати на ДВК нам потрібно було до 8:00, робочий день закінчувався о 20:00. За цю роботу нам пообіцяли виплатити 7 тисяч рублів до 10 липня. У підсумку ні грошей, ні підписаного договору у нас немає, годують сніданками”, – наводяться в повідомленні слова однієї з співрозмовниць, не називаючи її імені.

З представниками якої саме організації красноярці спілкувалися для влаштування на таку роботу, телеканал не уточнює. Багато з них працювали без договору, в інших договір був укладений з крайової Громадської палати (ОП). Папери були підписані головою регіональної організації Наталією Грушевської.

Всього зарплату в Красноярську не можуть отримати близько 300 осіб, а куратори, які набирали їх на вікторину, перестали виходити на зв’язок. За тиждень спостереження місцевим обіцяли заплатити 7000 рублів, і цих грошей вони не можуть отримати вже більше тижня. При цьому перевести гроші всім, хто працював на виборчих дільницях Красноярського краю, обіцяли 2-3 липня – в найближчі дні після завершення голосування.

Керівник апарату Громадської палати Красноярського краю Олена Рахімова в заявила журналістам, що в матеріалі ТВК “немає жодного слова правди”. Офіційного запиту з приводу невиплати зарплат спостерігачам від телеканалу в організації, за її словами, не отримували.

“Тайга.інфо” пише, що договори з волонтерами повинна укладати автономна некомерційна організація “Дирекція спортивних та соціальних заходів і проектів”. Її створили в 2019 році, вона повністю належить міністерству спорту Красноярського краю. Денис Бранчуков, який очолює організацію, запевнив видання, що гроші за роботу на вікторині виплатять: “Звичайно, заплатимо. Конкретні терміни ми вам проговоримо”.