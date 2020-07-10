Кількість хворих на пневмонію в Санкт-Петербурзі збільшилася мінімум в 1,5 рази

У більш ніж 17 тис. осіб у Петербурзі з 1 травня по 7 липня діагностували пневмонію. Це більш ніж в 1,5 рази вище числа хворих в проміжку з 1 березня по початок травня. Про це свідчать дані центрів комп’ютерної томографії. Статистику опублікував медичний інститут імені Березіна.

Щодня пневмонія діагностується в більш ніж 100 пацієнтів. Пік, коли хворих виявилося більше 200 щодня, припав на кінець травня. Всього за 2,5 місяці було обстежено 24,9 тис. пацієнтів.

В середині травня губернатор Олександр Бєглов повідомляв, що з 1 березня внебольничную пневмонію діагностували у 11,2 тис. осіб. З них 694 людини померли. Всього з початку пандемії коронавіруса в Санкт-Петербурзі зафіксовано 26 681 випадків зараження COVID-19. Померло 1 520 осіб. Видужало 20 734 осіб.