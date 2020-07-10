Сім’я міністра інфраструктури Абрамовича володіє машинами, які не може собі дозволити

Вивчивши декларації нинішнього міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича і його дружини, редакція 368.media виявила ряд фінансових нестиковок у питанні придбання авто.

Офіційна біографія Абрамовича подробицями небагата — в 2007 році отримав вищу освіту в Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «товарознавство та комерційна діяльність», додатково в 2012 році закінчив Інститут післядипломної освіти Національного авіаційного університету за спеціальністю «економіст з фінансової роботи», а через два роки — Національну академію державного управління.

До першого призначення на державну посаду Абрамович працював в «Альфа-банку» українського бізнесмена Михайла Фрідмана і його партнерів, звідки перейшов на посаду провідного спеціаліста відділу з розвитку експорту Департаменту зовнішньоекономічної політики мінекономрозвитку і до 2015-го дослужився до заступника начальника управління зовнішньоекономічної політики департаменту. З 2015-го по 2017-й працював у Госгеонедрах, звідки звільнився у жовтні 2017-го і до того, як у листопаді 2019-го отримав посаду першого заступника міністра інфраструктури, працював головним консультантом в ТОВ НВФ «Криптон».

Що стосується дружини Абрамовича Наталії, то вона на даний момент працює заступник головного управління експертно-аналітичного забезпечення директорату з питань економічної політики Офісу президента.

Цікаво, що на момент звільнення з держслужби в кінці жовтня 201 року фінансові активи сім’ї становили майже 35,9 тис. доларів і 94,5 тис. гривень. Судячи з декларації Наталії Абрамович, 2018 рік був в плані прибутку для них не дуже вдалим — офіційно Абрамовичи заробили за весь рік всього 147,9 тис. гривень, і, виходить, жили з дочкою в Києві в середньому на 12,3 тис. гривень на місяць.

Натомість Наталія Абрамович якийсь Олександр Куляница зробив дуже дорогий подарунок — Lexus NX 300h (2015) за 730 тис. гривень. При найближчому розгляді виявилось, що Куляница — директор того самого ТОВ НВФ «Криптон», де Абрамович після звільнення з держслужби офіційно трудився за шість тисяч гривень в місяць.

Крім того, Наталія Абрамович не стала його вказувати у своїй декларації за 2018 рік, а у її чоловіка в той же рік і фактично в той же час з’явився Range Rover Sport (2015), який той оформив на свого батька Василя Абрамовича.



Цікаво, що фінансові активи сім’ї навіть без обліку придбання дорогих авто при вкрай низькому сімейному доході в 2018 році якимось чином особливо не постраждали і склали 34,1 тис. доларів і 19,3 тис. гривень.

Сім’я користується трьома київськими квартирами загальною площею 265,4 кв. м, причому одна, як і Range Rover, оформлена на батька Дмитра Абрамовича Василя, друга — на дружину Олександра Куляницы Надію, а третя офіційно належить Наталії Абрамович тільки на чверть, ще половина оформлена на Олександра Купяницу і його дружину і чверть — на якусь Інну Стецяк. Крім вищеназваних Range Rover Sport і Lexus NX 300h на Дмитра Абрамовича оформлені два автомобіля Toyota Camry (2007 і 2011). Крім того, Наталія Абрамович з 1994 року належать акції судноплавної компанії «Укррічфлот».

Офіційні доходи сім’ї продовжують залишатися досить скромними — за минулий рік Абрамовичи на двох заробили майже 417 тис. гривень, в середньому, по 35 тис. гривень на місяць. При цьому низький офіційний заробіток, як і раніше ніяк не впливає на їх заощадження — за підсумками 2019-го вони знову задекларували 34,1 тис. доларів і майже 68 тис. гривень.