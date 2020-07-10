Пандемія коронавіруса: Італія заборонила в’їзд з 13 країн

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца підписав постанову, яка «забороняє в’їзд людей, які прибувають з країн, схильних до ризику», через побоювання спалаху нової коронавіруса.

«Пандемія знаходиться в найгострішій фазі у всьому світі. Ми не можемо марно жертвувати італійським народом в останні кілька місяців», — сказав Сперанца.

Постанова поширюється на 13 країн. У список увійшли: Вірменія, Бахрейн, Бангладеш, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Чилі, Кувейт, Північна Македонія, Молдова, Оман, Панама, Перу і Домініканська Республіка.