У яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним

Якщо співробітник поліції здійснював за допомогою радара TruCAM вимірювання швидкості автомобіля без попередження про це водія, то штраф є незаконним. До такого висновку по справі №166/224/20 прийшов Восьмий апеляційний суд.

Все почалося з того, що поліція оштрафувала водія за перевищення швидкості. Водій вирішив опротестувати адміністративний протокол. Він подав заяву в суд. Справа в кінцевому підсумку потрапило в Восьмий апеляційний суд.

У судовому рішенні зазначається, що контроль швидкості має відбуватися у місцях, які обладнані знаком про здійснення відео або фотофіксації. Для цього в ПДР є спеціальний знак — 5.70. Він повинен бути встановлений на видному місці, а не там, де зручно поліції.

Суд також врахував, що поліцейський під час судового слухання не надав доказів проведення контролю швидкості автомобіля в зоні дії дорожнього знаку 5.70.

Суд ухвалив рішення скасувати штраф. Вимірювати швидкість радарами TruCAM поліція може, тільки якщо на видному місці є відповідний попереджувальний дорожній знак.