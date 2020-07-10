На підконтрольній бойовикам території затопили місце ядерного вибуху

В International Human Rights Community — Special Monitoring Mission заявили, що отримали підтвердження інформації про повному затопленні об’єкт «Кліваж» на окупованій частині Донецької області.

«В даний час є підтверджені дані про повному затопленні об’єкт „Кліваж“ станом на 01.03.2020 року. Сумарна концентрація радіонуклідів у водоносних горизонтах прилеглої території при заборі на відстані 5 км від об’єкта склав 20-34 * 103 Бк / кг Це означає, що низкорадиоактивная вода вже надходить в горизонти питної води», — йдеться в повідомленні.

У коментарях під цим постом у соцмережах у представників організації поцікавилися, чому інформація, датована березнем 2020 року, публікується тільки зараз.

«Враховуючи відсутність прямого доступу до моніторингу ситуації з об’єктом, незаперечні докази того, що повне затоплення цього об’єкта відбулося в березні цього року, отримано тільки зараз», — відповіли в організації.

Правда, в повідомленні не вказується, хто, де і коли проводив дослідження — дані надходять з тимчасово окупованих територій анонімно.

Об’єкт «Кліваж» — підземний ядерний вибух у вересні 1979 року. Потужність — 0,3 кт у тротиловому еквіваленті. Його справили на глибині понад 900 метрів для зменшення напруги в гірському масиві. Місце вибуху — крило шахти «Юнком», що під Єнакієвим.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Георгія Тука, будучи заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій повідомляв, що ще в період 1979-2000 роках рівень радіоактивності в породах і шахтних водах, за офіційними даними, перебував на фоновому рівні. За неофіційними — перевищував фоновий в два рази.

Тоді експерти попереджали, що після підняття рівня шахтних вод відбудеться забруднення річки Булавін, а далі і Азовського моря, і що існує висока ймовірність масових підтоплень на окупованій території Донецької області з можливими негативними наслідками для контрольованих Україною територій.