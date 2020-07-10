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Моз вніс курортну Болгарію в «червоний» список: що це значить

10.07.2020

Міністерство охорони здоров’я України 10 липня оновило список країн так званої «червоної зони», внісши до нього Болгарії.

Таким чином, повернулися звідти громадянам України потрібно проходити обсервацію або здавати ПЛР-тест.

Всього в «червону зону» входить 61 країна. У їх числі — Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Єгипет, Чехія, Ізраїль та ін

Як відомо, базовим показником для поділу країн на категорії є кількість активних випадків захворювання на 100 тисяч населення. У Болгарії цей показник складає 42, а в Україні, яка і сама поки входить в «червону зону», — 62,4.

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