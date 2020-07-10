Моз вніс курортну Болгарію в «червоний» список: що це значить

Міністерство охорони здоров’я України 10 липня оновило список країн так званої «червоної зони», внісши до нього Болгарії.

Таким чином, повернулися звідти громадянам України потрібно проходити обсервацію або здавати ПЛР-тест.

Всього в «червону зону» входить 61 країна. У їх числі — Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Єгипет, Чехія, Ізраїль та ін

Як відомо, базовим показником для поділу країн на категорії є кількість активних випадків захворювання на 100 тисяч населення. У Болгарії цей показник складає 42, а в Україні, яка і сама поки входить в «червону зону», — 62,4.