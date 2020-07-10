Індія і В’єтнам куплять у Росії близько 100 бойових літаків

Як повідомляють індійські ЗМІ, 2 липня 2020 року Рада з оборонних закупівель (Defence Acquisition Council – DAC) кабінету міністрів уряду Індії, під головуванням міністра оборони країни Раджаната Сінгха, схвалив придбання в Росії 33 винищувачів для ВПС Індії – 12 літаків Су-30МКІ нової будівлі і 21 літака Міг-29 з наявності міністерства оборони Росії.

Раніше в червні повідомлялося, що у зв’язку з індійсько-китайських прикордонним конфліктом в районі Ладаха, ВПС Індії звернулися в індійський уряд з пропозицією в прискореному порядку придбати в Росії зазначені 33 винищувача.

Загальна вартість затвердженої тепер DAC закупівлі складе 181,48 млрд рупій (2,43 млрд дол). З цієї суми 107,3 млрд рупій (1,44 млрд дол) вартість складе 12 закуповуються Су-30МКІ, які будуть зібрані з машинокомплектів індійським авіабудівним об’єднанням Hindustan Aeronautics Limited (HAL) і призначені для поповнення експлуатаційних втрат парку індійських винищувачів цього типу. Раніше ввсего Індія отримала 272 літака Су-30МКІ, збірка яких на HAL повинна бути завершена в березні 2021 року.

На закупівлю 21 винищувача Міг-29 з наявності виділено 74,18 млрд рупій (990 млн дол), при цьому дані літаки передбачається модернізувати до рівня Мить-29UPG і оснастити ними ще одну ескадрилью ВПС Індії (окрім трьох ескадрилій, збройним Міг-29 в даний час). З урахуванням 59 модернізованих зараз до рівня Мить-29UPG винищувачів ВПС Індії, загальна кількість Мить-29UPG в індійських ВПС має досягти 80 літаків.

Винищувач Су-З0М высокоманевренный двомісний багатоцільовий бойовий літак Су-30МК входить в число найбільш досконалих і затребуваних винищувачів в світі.

Літак здатний вражати високоточною зброєю повітряні, наземні та надводні цілі в одному бойовому вильоті, діючи на значній відстані від бази, в будь-яку погоду і час доби в умовах інформаційного і вогняної протидії супротивника.

Свої видатні можливості літак підтвердив в ході експлуатації в складі ВПС Індії, Малайзії та Алжиру.

Також оновлення парку винищувачів для В’єтнаму вкрай важливо. Це не тільки плановий захід, але ще й нагальна необхідність, викликана великою ймовірністю загострення протистояння з Китаєм у боротьбі за спірні території.

Індія вже зіткнулась з Китаєм на цьому ґрунті в долині Гавлан в Гімалаях. Поки ще протиборчі сторони забивають один одного палицями та камінням в суворій відповідності з двосторонньою угодою. Але велика ймовірність, що в хід буде запущено авіація. Тому Нью-Делі просить Москву в екстреному порядку продати 32 винищувача і з випередженням графіка поставити комплекс С-400.

В’єтнам сперечається з Китаєм за володіння відразу двома територіями. І на обох розвідані значні запаси нафти. Тут спір може явно не обмежитися використанням палиць і каменів.

У найближчі роки В’єтнаму потрібні як мінімум 40-60 нових літаків для оновлення авіапарку ВВС.

Оскільки вся фронтова авіація у В’єтнамі радянсько-російська, то зрозуміло бажання придбати літаки саме в Росії. Щоб звести до мінімуму перепідготовку пілотів і наземних служб.