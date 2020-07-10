Спрос на автомобили Европы за полгода упал на 40 процентов

По итогам первой половины 2020 года продажи новых легковых автомобилей в странах Европы сократились до 4,858 миллиона единиц — это на 40,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозу LMC Automotive, за 12 месяцев продажи достигнут 10,328 миллиона машин, спрос снизится примерно на 26%.

Несмотря на неутешительный прогноз, июнь оказался для европейского авторынка региона достаточно позитивным. Продажи просели только на четверть, что стало лучшим результатом с начала пандемии коронавируса. За месяц продажи достигли 1,022 миллиона машин, при этом рынок Франции даже вернулся к росту, пусть и незначительному, а в Бельгии падение не превысило 2%.

Последствия коронавируса продолжают оказывать негативное влияние на экономику стран во всём мире. За исключением Франции, спрос на автомобили на крупных рынках Европы оказался хуже ожидаемого. Причём в трёх странах, Великобритании, Германии и Испании, падение оказалось сильнее, чем на треть. Худшие же результаты зафиксированы в Греции (минус 67,3%) и Португалии (минус 56,2%).

Эксперты LMC Automotive предсказывают дальнейшее плавное восстановление рынка. Простимулировать продажи помогут различные госпрограммы, как это случилось в июне во Франции. Однако достаточно положительный результат продаж в первый летний месяц не даёт представления о реальном рыночном спросе из-за заминок с регистрациями автомобилей и эффектом отложенного спроса.

: avtodream.org