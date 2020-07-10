У Росії запропонували провести деномінацію рубля

МОСКВА, 10 липня – . Глава информационноз-аналітичного центру “Альпарі” Олександр Разуваєв виступив з ідеєю проведення деномінації російської валюти в 100 разів, повідомили “Ведомости”.

Раніше ЦБ заявив, що обсяг готівки в обігу досяг рекордного значення в 12,42 трильйона рублів. За інформацією регулятора, за минулий місяць ця сума збільшилася на 3,5 відсотка.

За словами Разуваєва, деномінація дозволить повернути в обіг копійку, а курс долара становитиме в районі 70 копійок. Експерт вважає, що це допоможе зміцнити довіру до російської валюти.

Саме зростання грошової маси в обігу він пояснив виплатами неофіційної заробітної плати, які отримують деякі росіяни.

Раніше в коментарі Радіо Sputnik Разуваєв зазначив, що деномінацію, як правило, проводять при низькій інфляції. Він зазначив, що в Росії цей показник становить 3 відсотки, а ключова ставка – 4,5 відсотка.

Оцінки експертів

Директор Інституту економіки Російської академії наук Руслан Грінберг в коментарі НСН висловився проти пропозиції Разуваєва. Він вважає, що деномінація може спровокувати паніку у населення, оскільки такі заходи часто приймаються в умовах різкого знецінення валюти.

Не знайшло відгуку пропозицію Разуваєва і фінансового експерта Антона Шабанова.

“Деномінація ні до чого не призведе. У нас, наприклад, є 50 рублів, відріжемо два нуля — 50 копійок. Ми вже переживали таке в лихі 90-е, коли просто змінювалися цінники. Були цінники з “довгими” нулями. І були цінники з “меншими” нулями. Нічого в цьому страшного не було. Деномінація відбувається зазвичай після гіперінфляції, яка в тому числі була і в Росії, щоб обрізати зайві нулі. Зараз гіперінфляції немає, тому немає сенсу в деномінації”, — наводить слова Шабанова “Вечірня Москва”.

При цьому він підкреслив, що зростання готівки в обігу – не виключно російська, але загальносвітова риса на тлі пандемії.

Проти деномінації також виступила і головний економіст “Альфа-банку” Наталія Орлова. У коментарі RNS вона зазначила, що будь-які грошові реформи створюють стрес для населення. Орлова додала, що деномінація також негативно позначиться на таргетуванні інфляції.