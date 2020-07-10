У Росії коронавіруса як і раніше немає

Місяць тому мені вже доводилося звертати увагу на те, що, згідно з даними Росстату, в Росії в березні 2020 року хворих COVID-19 не було. Пройшов один місяць, тільки що вийшли свіжі офіційні дані за квітень поточного року у виданні Росстату «Соціально-економічне становище Росії, січень — травень 2020 року».

Дивимося розділ «Захворюваність». Знову дізнаємося, що в Росії в квітні були і кір (275 випадків), та сифіліс (1,2 тисяч хворих), і туберкульоз (4,6 тисяч вперше виявлених випадків), і ВІЛ (5,4 тисяч) та педикульоз (воші, якщо хто забув, — 11,9 тисяч). Були і гострі інфекції верхніх дихальних шляхів (2024,9 тисячі), і грип (3.8 тисяч). Було багато ще чого: краснуха, кашлюк, епідемічний паротит, гепатити (А, В, С), сальмонельозні інфекції та ін.

Де коронавірусна інфекція? Адже кожен день оперативний штаб з коронавирусу дає офіційну інформацію з новим і новим тисячам хворих. Де ці багато тисяч у підсумкових статистичних даних за той же квітень? Я нагадаю, що за даними того ж оперативного штабу на 30 квітня 2020 року в Росії вже було зафіксовано понад 100 тисяч інфікованих. А сьогодні, як відомо, ця цифра перевищила 700 тисяч осіб. Росія як і раніше міцно залишається в країнах-лідерах за кількістю заражених. До речі, за цим показником Росія вже більш ніж у вісім разів перевершила Китай.

Так чому досі не дають офіційну статистичну інформацію за COVID-19? — Думаю, що відповідь проста: не можуть домовитися, що публікувати.