У Києві таксист зажадав від волонтера говорити по-російськи: деталі мовного скандалу

Українська волонтер Аліна Михайлова постраждала від мовної дискримінації в одній зі служб таксі Києва. Так, водій, який приймав замовлення, в грубій формі вимагав від неї спілкуватися російською мовою.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про інцидент дівчина написала на особистій сторінці у Facebook, відзначивши, що його фігурантом був співробітник компанії Uklon.

«Добрий ранок п’ятниці почалося з того, що, пояснюючи таксисту, як під’їхати до мого дому, довелося знову бути обмеженою в столиці моєї країни. Спочатку водій кричав у трубку: «Я вас не чую», а вже потім на финалочку мені видав: «російською говорите, я вас не розумію». Чесно, за цю фразу хотілося просто у**ать», – обурилася вона.

«На «російській» ви будете говорити в Росії, а зараз послухаєте рідну мову», – і на цьому я вирішила відмовитися від поїздки з розумово відсталою людиною для своєї та його безпеки, але служба таксі за відмову вирішила стягнути з мене половину суми за поїздку. Тому, шановний Uklon, дуже прошу поставити у графі «скасувати» причину – «мій водій кончений манкурт» і не стягувати штрафні гроші в таких випадках», – обурилася Михайлова.

Пізніше волонтер розповіла, що їй таки довелося поїхати зі скандальним водієм, адже коштів на іншу поїздку просто б не вистачило.

«Суму заморозили, як тільки я викликала таксі. Оскільки на картці у мене все було 150 грн, а таксі коштувало 120, вони мені залишили б 30 грн, за які я не змогла б замовити іншу службу, поки Uklon не розблокував б ті кошти і не повернув. А водій вже поставив лічильник на поїздку. Тому мені довелося поїхати з тим таксистом. Чекати не могла, бо їхала на вокзал», – пояснила Михайлова.

По дорозі до пункту призначення дівчина зв’язалася зі службою підтримки таксі, щоб пояснити свою ситуацію. Оператор, за словами волонтера, вибачилася і запевнила, що всі водії служби Uklon повинні розуміти українську мову і не можуть вимагати від клієнта говорити іншому. Також у компанії повідомили, що звернення із скаргою передали в відповідний відділ.

«Це питання мною було піднято виключно тому, що сьогодні всі розповідають, як російськомовним важко в Україні. А тут в сфері обслуговування тупо кажуть «говорите російською», причому в досить грубій формі», – розповіла Михайлова.