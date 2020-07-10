Екс-нардепу від «Оппоблока» влаштували «екзамен з мови» в КСУ: з’явилося відео

У мережі з’явилася відеопідбірка яскравого спору суддів Конституційного суду України з колишнім народним депутатом від «Опозиційного блоку» Олександром Долженковим.

Гаряча дискусія спалахнула при розгляді конституційності закону про українську мову за поданням 51 нардепа, серед яких був і Долженков. Нарізку опублікував «5 канал».

На кадрах видно, як судді буквально влаштували колишньому парламентарію «іспит» по мові і на знання українського законодавства. Зокрема, вони зловили Долженкова на цитуванні вигаданих статей Основного Закону держави, а також на використанні тез російської пропаганди.

Той, у свою чергу, скаржився на утиски російської мови в Україні. Однак за межами зали засідань з журналістами політик принципово почав спілкуватися російською мовою, стверджуючи, що йому так зручно. На зауваження про те, що в публічному просторі він має використовувати державну мову, Долженков не реагував.