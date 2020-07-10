Віце-прем’єром з ОПК хочуть призначити Уруского. Журналіст розповів, як його вибирали

Президент Володимир Зеленський затвердив на посаду віце-прем’єр-міністра з оборонно-промислового комплексу колишнього голову Державного космічного агентства Олега Уруского. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, кандидатуру Уруского представлять на засіданні фракції «Слуга народу», про що було заявлено в партійному чаті.

Бутусов зазначив, що конкурс на посаду віце-прем’єр-міністра з оборонного-промислового комплексу проходив «як зазвичай в неповторному стилі Зеленського». Спочатку глава держави запропонував пост самому великому і успішному українському фахівцеві — директор конструкторського бюро «Луч» Олегу Korostelevu, але той висунув свої умови.

«Умовляти Коростельова і думати над його словами не стали — а влаштували конкурс з новими людьми, кому посаду потрібна без всяких застережень», — розповідає журналіст.

Всього в конкурсі брали участь чотири кандидати: власник підприємства «ФЕД» Віктор Попов, директор заводу «Іскра» Юрій Пащенко, екс-нардеп і колишній директор заводу ім. Малишева Віталій Немилостивий, а також співробітник Офісу президента Олег Тихонов.

«Проводилися співбесіди, обговорення, лайка, підкилимні війни, все було серйозно, пристрасті кипіли. Виграв у результаті кандидат, який… у конкурсі взагалі не брав!», — пише Бутусов.

Він нагадав, що Уруський є екс-головою Державного космічного агентства та директором фірми «Прогрестех», яку заснував росіянин Володимир Кульчицький. Основний партнер і замовник Прогрестех-Україна – компанія Boeing. Крім того, компанія співпрацює з заводом «Антонова».

«Що буде далі? Створюється новий пост, без бюджету, без повноважень, без функціоналу, без структури. Міністерство ОПК не створено, управління оборонною промисловістю розірвано з різним структурам. Замість того, щоб сконцентрувати управління в одному відомстві, а планування і контроль — в іншому, Зеленський просто додає до існуючого хаосу ще одна бюрократична ланка», — вважає Бутусов.

Між тим прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про призначення Уруского віце-прем’єр-міністром з питань стратегічної промисловості. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Додамо, що Уруський — доктор технічних наук, професор, автор та співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, а також академік Міжнародної академії аеронавтики. У минулому займав керівні посади на підприємстві оборонної промисловості та авіатранспортної галузі, зокрема керував підрозділами РНБО і секретаріату Кабміну.