Тищенко назвав сюжет «Схем» про переїзд Зеленського на держдачу ознакою відсутності корупції

Черговий випуск програми «Схеми», в якому розповідалося про те, що президент України Володимир Зеленський переїхав жити на державну дачу – свідчення того, що на вищому державному рівні корупції в Україні не залишилося.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив нардеп «Слуги народу» Микола Тищенко.

За його словами, державна дача — це не власне міні-держава на зразок колишньої резиденції Віктора Януковича «Межигір’я», і не «Білий дім» Петра Порошенка. Крім того, на думку пропрезидентського парламентарія, сума у 300 тисяч гривень, за яку відремонтували наприкінці минулого року будинок, в якому поселився глава держави, незрівняна з 30 мільйонами, які витрачали попередники на резиденцію «Синьогора»».

За словами Тищенка, його «дійсно ощасливлюють такі сюжети».

«Якщо це, на думку «Схем», «сенсація», то на вищому рівні корупції у нас вже немає. Так, це заслуга президента Зеленського, якому довірилось більшість українців», — написав він.

Тищенко зазначив, що залишилося перемогти корупцію на місцях.