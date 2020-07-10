Вперше за 12 років на острів Зміїний прилетіли прикордонники

Вертоліт прикордонників вперше за 12 років виконав посадку на острові Зміїному, який знаходиться в Килійському районі Одеської області.

Про це інформує прес-центр Державної прикордонної служби України.

Вчора, 9 липня, вертоліт Мі-8 Харківської окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ здійснював патрулювання в повітрі за маршрутом «Одеса -територіальне море України — острів Зміїний — Вилкове — Одеса». Під час польоту прикордонники оглянули 2 тис. 400 кв. км акваторії.

У Держприкордонслужбі зазначили, що цей політ став знаковим, оскільки вертольоти прикордонників вже 12 років не літали на острів Зміїний. Всього екіпажі виконали чотири посадки на вертолітному майданчику острова і три посадки на майданчику «Вилкове».

Також екіпаж вертольотів прикордонних отримав допуски для подальших польотів над морем. Це означає, що в разі необхідності провести повітряний моніторинг, доставити вантажі, персонал або провести медичну евакуацію, екіпажі і вертольоти будуть на готовності.