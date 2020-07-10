Влад Яма показал, как проводит время с семьей во Львове

Знаменитый танцор Влад Яма, помимо успешной карьеры, успевает уделять время и семье

Об этом пишет Politeka.net.

Трогательный снимок звезда опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Примечательно, что трогательный снимок был сделан на фоне городской Ратуши в центре Львова.

“Мои”, – подписал Влад Яма семейный снимок в своем личном микроблоге Instagram.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию, оставив под ней десятки милых комментариев. Фанаты отметили, что он с Лилией – идеальная пара, и его наследник Леон похож именно на маму.

“О да! Львов вдохновляет. Вы невероятная пара!”, “Не могу налюбоваться,просто прелесть,спасибо что радуете, с удовольствием смотрим”, “Вы есть пример для многих семейных так держать”, “Супер”, “Такой кепышеночек…. Мне кажется что похож на Лилию”, “Жена – красотка”, “Вы такие красивые”, “Влад, у вас замечательный сынишка, здоровья ему”, “Вы супер семья”, “Это так мило!”, – написали они под трогательным снимком Влада Ямы.