Авіакатастрофа МН17: Нідерланди подають позов проти Росії в ЄСПЛ

Влада Нідерландів подають позов проти Росії в Європейський суд з прав людини у зв’язку з авіакатастрофою «Боїнга» малайзійських авіаліній рейсу МН17.

Про це інформує прес-служба нідерландського уряду.

Міністр закордонних справ Стеф Блок заявив, що уряд за допомогою позову хоче добитися справедливості для 298 жертв авіакатастрофи і їх родичів. За його словами, це залишається вищим пріоритетом влади.

«Крок, який ми робимо сьогодні, подаючи справу в ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги родичів загиблих, наближає нас до цієї мети», — зазначив Блок.

Нідерланди обіцяють передати ЄСПЛ всі матеріали справи про катастрофу літака і підтримати індивідуальні позови, які були подані до Європейського суду сім’ями загиблих.

Також нідерландське уряд повідомило, що планує повідомити про своє кроці Рада безпеки ООН.

Крім цього, згідно із заявою, влада Нідерландів надають велике значення продовженню переговорів з РФ для пошуку рішення про компенсації «величезних страждань і збитків, заподіяних знищенням «Боїнга» МН17.