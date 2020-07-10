В метро Киева произошла кровавая драка с “ловеласом”: полиция так и не приехала

В четверг, 9 июля, в метро Киева пьяный мужчина начал приставать к пассажирке, за что получил от других мужчин, которые решили защитить женщину от притязаний “ловеласа”. Нетрезвого пассажира дважды выводили из вагона, а в третий раз вынесли. Реакции ни со стороны администрации метрополитена, ни со стороны полиции не было.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарья Гладун, которая стала свидетелем инцидента.

По словам Гладун, между мужчиной, который был без маски и навеселе и приставал к чужой женщине, распуская руки, и посторонним мужчиной, который решил защитить эту женщину от чрезмерных ухаживаний, произошла драка.

“Я сидела под кнопкой связи “пассажир-машинист” и сообщила, что в вагоне драка. В это время вагоном текла кровь из разбитого носа, смешиваясь с разлитым алкоголем. Нетрезвого мужчину дважды выводили из вагона, а в третий раз вынесли”, – написала девушка.

Со стороны администрации метрополитена и полиции не было никакой реакции на инцидент. Поэтому девушка, которая сама пострадала во время инцидента, сделала соответствующие выводы.

1) в Киевский метрополитен пускают людей в нетрезвом, несмотря на запрет;

2) этот мужчина в вагоне вел себя как царь, перед тем, как распускать руки мужчина согнал с мест для сидения четырех женщин своими “комплиментами”, а еще чуть на них не упал;

3) если вы извещаете машиниста о драке в салоне, это еще не значит, что сотрудники метрополитена или полиция отреагируют быстро и в срок;

4) ответственность за безопасность пребывания в метрополитене ложится на плечи пассажиров.

Также девушка, выражая свое возмущение, показала последствия драки:

“Публикую здесь фото моих белых брюк, чтобы вы не подумали, будто я не была свидетелем событий”, – написала Гладун.

: ria-m.tv