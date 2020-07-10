Офіційні структури Білорусії поширили інформацію про рейтинг Лукашенка в 76%

Рейтинг чинного президента Білорусі складає в даний час 76%. Такою інформацією «поділився» Оперативно-аналітичний центр при главі держави на вчорашній зустрічі Олександра Лукашенка з журналістами. Її опублікував на своїй сторінці в Facebook політичний оглядач Белтелерадіокомпанії Андрій Кривошеєв.

При цьому ОАЦ «визнає», що «в березні рейтинг глави держави став різко падати і становив 60%, а в Мінську він був нижче ще на 8%.

Однак, як повідомляє TUT.BY за даними соцдослідження, яке проводив Інститут соціології Національної академії наук у березні—квітні цього року, рівень довіри Лукашенко в столиці республіки становив 24%.

Анатилики центру стверджують, що «в міру вирівнювання ситуації», связаннной з коронавірусом, рейтинг Лукашенка «почав поступово відновлюватися». «До кінця червня 2020 року рівень довіри главі держави досяг 76 відсотків», — йдеться у звіті, а сумарний рейтинг всіх альтернативних претендентів нібито складає близько 16 відсотків.

«Президентські експерти запевняють, що рівень довіри до Олександра Лукашенка здатний досягти 80%, «що практично виключає серйозні електоральні ризики в ході виборчої кампанії, а також зводить до мінімуму можливість інших негативних проявів».

Між тим альтернативні соцопитування, проведені раніше, віддавали перемогу на майбутніх 9 серпня президентських виборах не Лукашенко, а одного з його конкурентів.