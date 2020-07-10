Шантаж, небезпечні челленджи і нерозділене кохання: чому в Україні за півроку десятки дітей звели рахунки з життям

В Україні за перші шість місяців 2020 року вже покінчили життя самогубством 72 підлітка. Основними причинами страшного рішення стали непорозуміння, конфлікти з дорослими і в школі, а також нерозділене кохання.

«Не хочу ганьбити вас!»

У липні вже сталося кілька резонансних ПП. Так, у Житомирській області підліток застрелився з мисливської рушниці батька. За словами родичів, конфліктів у сім’ї не було, а поліцейські виявили, що Артем перебував в одній з «груп смерті». Розслідування триває.

В Одеській області підліток покінчив із собою, кинувшись у високу трубу запущеної шкільної котельні. Таким чином Іван немов відтворив сюжет книги, яку мріяв видати.

У Херсонській області школярка наковталася пігулок і ртуті. Дівчинка потрапила в реанімацію районної лікарні, лікарі боролися за життя, але врятувати її не вдалося. За попередньою інформацією, так дитина «збунтувався» із-за обмеження рідними її особистої свободи.

Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполиции України Лариса Зуб розповіла OBOZREVATEL, що 9 липня відбувся ще один суїцид.

«У Миколаївській області дівчинка-підліток написала дві записки і повісилася. Її батьки померли, вихованням займалася бабуся. А коли зрозуміла, що не справляється, віддала онуку в інтернат. Дитина жив «своїм життям», з’явилася агресія і таке ставлення до світу… З-за того, що її ніхто не розумів. У записці вона написала, мовляв, «не хочу ганьбити вас» і покінчила життя самогубством», – додала поліцейська.

За її словами, за перші шість місяців цього року, покінчили з життям 72 підлітка.

Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполиции України Лариса Зуб. Facebook Катерини Шнвйдер

Привід для тривоги

Лариси Зуб переконана, що дуже важливо не пропустити небезпечних «симптомів».

«Батькам потрібно звертати увагу на психологічний стан дитини. Коли поліція встановлює причини події, з’ясовується, що дитина говорив про проблеми друзям, батькам, але ті не надавали значення його словам. Батькам потрібно дивитися і на сторінки дитини в соцмережах. Привід для тривоги – з’являються дивні аватарки, аккаунт рясніє депресивними картинками або, буває, дитина просто «кричить» про те, що йому не хочеться жити. І важливо не просто бачити або чути, а й допомогти», – розповіла начальник управління ювенальної превенції.

Тим не менше, природа суїциду до кінця не вивчена і дуже часто буває таке, що ні записок, ні якихось постів, а дитина може вирішити піти з життя.

«Пам’ятаю випадок, коли дівчинка не витримала обстановки в родині. Глава сім’ї постійно напивався, бив маму, іноді потрапляло і дівчинці… Після чергового скандалу вона просто пішла в сарай і повісилася — не витримала», – поділилася Лариса Зуб.

Буває, що діти йдуть на суїцид після поганих оцінок: мама наругала, а дитина ступив у вікно. Або ж вчителька зробила зауваження, що дитина на уроках весь час у телефоні, а потім пішов і повісився.

За її словами, ювенальна поліція і психологи розповідають дітям, як впоратися, що робити, але тема дуже делікатна.

«Дітям не можна сказати: «Ви там не вешайтесь, не стрибайте з моста». Тут просто треба достукатися до дитини і підтримати. Без підтримки, розуміння дорослих діти губляться, замикаються в собі. Відсутні спілкування та підтримку діти шукають в соцмережах в інтернеті. Деякі батьки переконані, що якщо дитина сидить вдома, він в безпеці, але це не так – дуже часто шахраї і педофіли обчислюють таких дітей», – додала Зуб.

Шантаж і небезпечні челленджи

Начальник ювенальної превенції розповіла про ситуаціях, коли дітей шантажують через відвертих фотографій.

«Все починається зі знайомства, душевних розмов, потім дитину просять сфотографувати якусь частину тіла, наприклад, руку або вухо, селфи надіслати. Потім доходить до інтимних фото і, як наслідок, шантажу дитини. Вимагають скинути гроші на карту, інакше «всі дізнаються», – розповіла Лариса Зуб.

На її думку, заборонами нічого не вирішити. Тому батьки повинні пояснити дітям, що може трапитися. Також начальник ювенальної превенції розповіла про один прийом.

«Ми пояснюємо дітям доступно: перед тим, як виставити своє фото в мережі або надіслати друзям, подумайте спочатку: а якщо б ця фотографія потрапила на бігборд в місті і всі її побачили?», – поділилася Лариса Зуб.

Ризик зустріти небезпеку в мережі не менше, ніж на вулиці. Фото Chikagonow.com

Вона також розповіла, що є небезпечні челледжи, коли підлітки діляться своїми відвертими фото або ж надсилають їх тим, кому довіряють.

«Один приклад – коли дівчина зустрічалася з хлопцем, під час спілкування в Viber вони обмінювалися знімками. Вона довіряла хлопцеві, але коли сталася сварка, той почав ці фотографії викидати в мережу. Дівчинка дуже страждала і спробувала покінчити з життям. Лікарі врятували її, але потім з підлітком довго займалися психологи і психіатри», — розповіла поліцейська.

Тому особливо важливо розмовляти з дітьми, роз’яснювати їм ситуації, з якими вони можуть зіткнутися і, найголовніше, дати впевненість допомоги та підтримки.

Ганна Молчанова