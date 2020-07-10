Микитасю продовжили арешт

Вищий антикорупційний суд України продовжив до 7 вересня строк дії запобіжного заходу для колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в організації заволодіння нерухомим майном Національної гвардії.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В САП нагадали, що зараз досудове розслідування у цій справі завершено.

Підозрювані і їх адвокати знайомляться з матеріалами досудового розслідування.

На сьогоднішній день, за даними САП, екс-нардеп ознайомився з 80 томами справи з понад 200.

Після закінчення цього процесуальної дії обвинувальний акт планується направити в суд для розгляду по суті.

Як повідомлялося, правоохоронці з грудня 2017 року здійснюють розслідування операції з нерухомістю Нацгвардії.

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії) і компанія-забудовник “Укрбуд” уклали угоду, згідно з яким на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, згідно з якими Нацгвардія відмовилася від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник будувала на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менше тієї, в яку оцінено квартири на Печерську.

15 травня 2019 року детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардією Юрію Аллерову, директор компанії-забудовника “Укрбуд” Олегу Майбороді і незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

У липні по справі було повідомлено про підозру виконавчого директора компанії-забудовника.

У жовтні було повідомлено про підозру екс-президента корпорації “Укрбуд”, колишньому народному депутату Максиму Микитасю в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

21 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що в справі з’явився шостий підозрюваний — колишній заступник директора “Укрбуду” В’ячеслав Мармиш.

5 травня в САП повідомили, що у справі повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми — колишнім чиновникам Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

14 травня Вищий антикорупційний суд відправив Микитася цілодобовий під домашній арешт.

28 травня Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід Микитасю на утримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.