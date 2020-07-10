Верховний суд США визнав половину штату Оклахома землею індіанців

Верховний суд США визнав близько половини штату Оклахома землею, що належить корінним американцям.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на BBC News.

Згідно з постановою Верховного суду, землями індіанців тепер вважаються східні території Оклахоми, включаючи Талсу – другий за величиною місто в цьому штаті. На згаданій території проживає близько 1,8 млн осіб, з яких 15% є корінними американцями.

Дане рішення також означає, що відтепер корінних американців, які проживають у східній частині Оклахома, судити за серйозні правопорушення зможуть тільки федеральні суди, а не суди штату. Крім того, члени індіанських племен на цій території відтепер звільняються від обов’язку сплати податків в бюджет Оклахоми.

Позов до влади штату подав у Верховний суд корінний американець Джимси Макгірт, засуджений у 1997 році в Оклахомі за зґвалтування дівчинки. Макгірт звернув увагу на те, що ще в XIX столітті кілька племен корінних американців були насильно переселені на території, пізніше стали Оклахомою.

Федеральний уряд США тоді пообіцяв індіанцям східну частину нинішньої Оклахоми в якості резервації, але свою обіцянку не виконав, позивач вказав. Верховний суд Сполучених Штатів погодився з його доводами, винісши рішення на користь Макгірта.

Це рішення, в тому числі, і послужило підставою для скасування вироку Макгірта. Однак він не став домагатися визнання себе невинним. Член індіанського племені семінолів лише вказав, що тепер судити його має право тільки федеральний суд.