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У Києві чоловік з пістолетом пограбував відділення пошти на 5 тисяч

10.07.2020

У четвер, 9 липня, невідомий озброєний чоловік пограбував поштове відділення в Києві. Він вистрілив з пістолета в стелю, забрав з каси понад п’ять тисяч гривень і зник з місця злочину.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що інцидент стався вчора близько обіду. В поштове відділення В Деснянському районі столиці зайшов невідомий чоловік і вистрілив з пістолета в стелю. Після цього, погрожуючи застосуванням зброї, забрав наявні в касі гроші.

Повідомляється, що в касі було трохи більше п’яти тисяч гривень. Чоловік, забравши гроші, зник з місця злочину. По даній справі почали розслідування.

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