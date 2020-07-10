У Києві чоловік з пістолетом пограбував відділення пошти на 5 тисяч

У четвер, 9 липня, невідомий озброєний чоловік пограбував поштове відділення в Києві. Він вистрілив з пістолета в стелю, забрав з каси понад п’ять тисяч гривень і зник з місця злочину.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що інцидент стався вчора близько обіду. В поштове відділення В Деснянському районі столиці зайшов невідомий чоловік і вистрілив з пістолета в стелю. Після цього, погрожуючи застосуванням зброї, забрав наявні в касі гроші.

Повідомляється, що в касі було трохи більше п’яти тисяч гривень. Чоловік, забравши гроші, зник з місця злочину. По даній справі почали розслідування.