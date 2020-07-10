Євген Булавка: Проблема Зеленського в тому, що він живе так, ніби нічого не міняється і не помінялося десь з початку 2000-х років

Володимир Зеленський заявивши, що проблеми 2020 року в Україні пов’язані з тим, що він високосний. Прикмети мовляв, погані.

Не думаю, що Зеленський вдався до послуг астрологів, скоріш за все це чергова недолуга балаканина, яка демонструє рівень його сприйняття дійсності і бажання вже чим завгодно виправдовувати фіаско свого президентства. Альо, небесні сфери просто так, заради гарного слівця, турбувати не варто.

Тому що, Володимире Олександровичу, якщо справді звернути до різноманітних прогнозів на цей рік, половина якого вже збігла, то всі вони в один голос казали – це буде рік серйозних, глибинних трансформацій.

Хтось вірить у планетарний здвигу, про який кажуть езотерику. Хтось про нього нічого не чув або не ставитися серйозно. Але ні в кого немає сумнівів у тому, що цей рік – особливий, і несе в собі багато симптомів змін – від аномально теплої зими до пандемії, і значної кількості інших подій, таких, що не одна вже душа сказала – 2020-й, що ти робиш, зупинися.

Проблема Зеленського в тому, що він живе так, ніби нічого не міняється, і не помінялося десь з початку 2000-х років, коли очевидно й формувалися його уявлення про життя. Ба більше, є відчуття, що за рівнем брехні й цинізму він вирішив переплюнути своїх вчителів.

Але, повертаючись до 2020-го – всі катаклізми, які його супроводжують, – це, в першу чергу, про людину, про рівень її свідомості, глибину її уявлень про себе, планету і космос. Про ті, щоб в усіх сферах проявлялися і закріплювалися нові принципи, серед яких не має місця лицемірству. Це зовнішні прояви внутрішньої еволюції, або події, які мають до неї підштовхувати. І так і було, оскільки тією ж карантин багатьох буквально зачинив у квартирах сам на сам із усіма своїми скелетами в шафі.

По суті, 2020 має закласти підвалини нових соціальних та міжособистісних зв’язків і моделей поведінки. «Світ вже не буде таким як раніше», – скільки разів ми чули цю фразу.

Зараз у це важко віриться на тлі хаосу, який панує в багатьох країнах, і в багатьох життєвих сферах. Альо хаос є ємна складова таких перетворень. Бо через нього проявляється все, що має бути перероблене, виявлене, осмислене.

Поки що ж рівень п.. ца зашкалює. І це якраз ознака того, що «політ нормальний». І по великому рахунку, ми можемо бути вдячними Зеленському за ті, що давши можливість усьому непотрібу сплисти на поверхню.

Та все ж не варто чіпати Всесвіт виправдовуючи свою нездатність, бо нікого не омине «чаша сія».

А як саме?

Ну ще ж попереду півроку.

Євген БУЛАВКА