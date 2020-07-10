Російська зброя майбутнього вже випробовується

У російському ОПК повідомили про нові успіхи в роботі над досвідченими зразками новітніх електромагнітних гармат. Тепер вони можуть стріляти в 10 разів далі, практично миттєво вражаючи цілі як на землі, так і в повітрі, – справжнє “зброя майбутнього”.

Дальність поразки російських електромагнітних гармат доведена до 10 кілометрів, що в 10 разів більше початкових характеристик зброї. У вітчизняному ОПК розповіли, що середня дальність ефективної стрільби зараз становить 7-8 кілометрів, а 10 кілометрів – це максимальне на даний момент значення.

За словами джерела в оборонно-промисловому комплексі, якого цитує ТАСС, Росія веде випробування новітнього електромагнітного зброї з 2015 року. Цієї весни були проведені чергові успішні полігонні стрільби.

Принцип дії таких гармат полягає у знищенні електронних компонентів різної техніки, за рахунок чого вона виходить з ладу. З допомогою електромагнітного зброї можна знищувати безпілотники і різне наземне обладнання, пояснили фахівці. За їх словами, постріл триває кілька мілісекунд, а цілі досягає практично миттєво.

Випробування таких гармат почалися в Росії 2015 році. Постріл ЕМІ-зброї вражає ціль миттєво, спалюючи всі електронні компоненти і бортову апаратуру ворожої техніки (на відміну від систем радіоелектронної боротьби, які електроніку супротивника пригнічують, але не виводять з ладу).

Розробки зброї такого виду давно ведуться і за кордоном – в США, Ізраїлі, Німеччині, Франції, Китаї та інших країнах. Але, судячи з офіційних повідомлень з-за кордону і за даними російської військово-технічної розвідки, на таку відстань, як нова російська ЕМІ-гармата, там ще не «б’є» жодне знаряддя аналогічного типу.