Продовольчі корпорації гарантують нам слабке здоров’я

Документальний фільм «Що таке здоров’я» показав, що життя і здоров’я людей не мають значення, і навіть погрожують прибуткам м’ясної, молочної та лікарської промышленностям. Дуже складно повірити в корпоративне презирство, розкрите цим фільмом. Цей фільм також показав, що наші «шановні» наглядові агентства, як некомерційні, так і урядові, приймають гроші від великих корпорацій в обмін на мовчання про небезпеки, які несуть людям продукти харчування та ліки. Крім того, в цьому фільмі викрито деякі міфи. Наприклад, було показано, що основний фактор розвитку діабету полягає не в цукрі, а в молочних продуктах. Це звичайно, не ідеальний фільм, але він розкриває руйнівний співробітництво корпорацій та уряду, що приводить до людських страждань.

Корпоративна прибуток важливіший за здоров’я.

Документальний фільм «Що таке здоров’я», як і Всесвітня організація охорони здоров’я та інші міжнародні медичні організації, називає оброблене і червоне м’ясо канцерогенний. Однак, потужне лобі утримує Америку на першому місці у світі за споживанням м’яса. Фармацевтична і хімічна промисловості вносять свій внесок в отруєння населення, поставляючи насичені пестицидами ГМО-кукурудзу і ГМО-сою, а також молоко і м’ясо корів, яких посилено годують антибіотиками.

«Незалежні» наглядові організації отримують зарплату від великих корпорацій.

Вказуючи на такі організації, як Американська асоціація діабету, Американське онкологічне товариство, Американська кардіологічна організація і Фонд Сьюзен Комен, ведучий фільму «Що таке здоров’я» говорить: «Виявляється все великі організації в області охорони здоров’я закликають людей є продукти харчування, які призводять до тим самим хвороб, з якими вони повинні боротися». Причина цього – фінансування цих організацій такими корпораціями як Kraft Foods, Oscar Mayer, Tyson Chicken, Dannon and Yoplait Yogurts, Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Subway, Domino і іншими компаніями по виробництву і продажу яловичини та молочних продуктів.

Гірше того, американські медичні організації приймають мільйони доларів від фармацевтичних корпорацій, які роблять мільярди доларів на хворобах, з якими вони повинні боротися. Серед цих корпорацій Pfizer, Merck, Lilly, Johnson & Johnson, Abbott і інші. Всі ці компанії зацікавлені в тому, щоб ми були хворими, а не здоровими. З приводу диявольського впливу ліків на наше життя журнал Time написав недавно: «Якщо ви стаєте залежними від знеболювальних, є таблетки, які допомагають вам припинити прийом таблеток, зменшивши симптоми ломки. А якщо у вас з’явиться залежність і від цих таблеток, то на цей випадок теж є таблетки».

Уряд США співпрацює з великими корпораціями.

Уряд США допомагає продавати ті продукти, які роблять нас хворими. Міністерство сільського господарства США так пояснює корпоративне фінансування програм перевірок продуктів: «Просування товару в цілому, а не окремих підприємств, означає, що все в промисловості отримують вигоду від зростання продажів, обізнаності споживачів і більш високого загального попиту». Такі «перевірки», а вірніше корпоративне лобіювання призвело до того, що продовольчі і фармацевтичні корпорації використовують урядовців для ускладнення нашої боротьби з порушеннями норм у галузі захисту здоров’я.

Ми не маємо права судитися з корпораціями, які роблять нас жирними і хворими.

З 1960 року середній американець поправився на 12-15 кг через зростання м’ясної, молочної та цукрової промисловості. Але ми не можемо боротися з цією системою. Так званий «Закон Чізбургера» забороняє подавати судові позови на корпорації, які винні в нашому ожирінні.

Ми не маємо права знати з чого робиться наша їжа.

В порушення здорового глузду, ми навіть не маємо права знати, що їмо. «Закон темряви», відмовляє американцям в праві знати, прийнятий, щоб заборонити закони про легалізацію маркування ГМО-продуктів.

Якщо ми протестуємо проти жорстокого поводження з тваринами, нас називають терористами.

«Закон про боротьбу з тероризмом у сфері тваринництва» заборонив право на свободу слова захисників тварин, які критикують експлуататорську практику в тваринництві.

Абсурдність капіталістичного підходу до здоров’я.

Наша система охорони здоров’я сфокусована на симптомах, а не причини хвороб. Рослинне харчування сприяє хорошому здоров’ю, але із-за впливу великих продовольчих і фармацевтичних корпорацій, ми харчуємося м’ясними і молочними продуктами, щоб купувати ліки для викликаних ними хвороб. Чому наші школи не вчать правильному харчуванню? Кожна дитина, кожна молода людина, кожен лікар повинен отримати ці знання. Ми загрузли в невігластві, оскільки корпорації використовують старе гасло тютюнової промисловості: «Сумнів – наш продукт». Чим менше ми знаємо, тим краще для них.

Джерело: How the Food and Drug Companies Ensure that We Get Sick and They Make Money, Paul Buchheit, Nation of Change, occupy.com, July 27, 2017.