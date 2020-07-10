Дан Балан остался в прошлом: Тина Кароль отдохнула на пляже с самым важным мужчиной в ее жизни

В Сети появились фото Тины Кароль с пляжа без ее возлюбленного Дана Балана.

Тина Кароль и Дан Балан стали самой загадочной и интересной парой для многотысячной аудитории проекта Голос. Знаменитости долго шли к тому, чтобы не бояться показывать чувства на публике, однако до сих пор стесняются открыто говорить о романе.

Не раз были разговоры о том, что Кароль и Балан сошлись по просьбе продюсеров проекта ради его пиара. И теперь, когда сезон закончился, вновь свободны. Так, на фан-странице Тины Кароль опубликовали фото, где она отдыхает в компании сына Вениамина, без Дана Балана.

“Начало лета! День защиты детей!” – написано под фотографией с хэштегом “Тина Кароль”.

“Очень милый снимок”, “Это фото какого года?”, “Класс! Супер! Тинуся, ты – гордость нашей прекрасной и славной Украины!”, “Как будто моя. Такая простая и все равно красивая. Необыкновенно красивая” – комментируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua