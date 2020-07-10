«Залиште нас у спокої!»

У росіян немає грошей. Влада це заперечує і планують нові побори

Дослідники з СК «Росгосстрах Життя» і НТЦ «Перспектива», опросившие півтори тисячі росіян про те, скільки вони заробляють і яким чином карантин позначився на їхніх доходах, повинно бути, самі не очікували резонансу, викликаного публікацією результатів їх опитування. Про «значне падіння доходів» повідомив кожен п’ятий респондент, а кожен десятий позбувся заробітку зовсім.

Але головне, з’ясувалося, що подушний дохід 45% громадян не перевищує 15 000 рублів. Скоротилася і частка тих, хто живе більше ніж на 25 000 рублів, — в лютому таких було 36%, в червні — вже тільки 27%.

Зросло і число тотально злиденних громадян — 8,1% респондентів повідомили, що їх середньомісячний дохід не перевищує 5000 рублів (в ході аналогічного лютневого дослідження про такому доході говорили 6,9 % росіян). Більшість учасників опитування живуть у невеликих містах, однак нинішня криза не оминула й агломерації.

Наприклад, в Петербурзі 20% опитаних заявили, що отримують від 5000 до 15 000 рублів, а 40% оцінили свій дохід в інтервалі від 5000 до 25 000 рублів.

Да ладно, обурилося начальство, які там 15 тисяч на людину, що ви таке говорите! У своєму офіційному релізі Міністерства економічного розвитку заявило, що тільки у квітні середня номінальна нарахована заробітна плата склала 49,3 тис. рублів. З посиланням на Росстат міністерство додало, що в I кварталі 2020 року номінальні доходи населення взагалі зросли (на 3,3%). З початком карантину реальні зарплати дійсно знизилися (тут вже нічого не поробиш), але тільки на 2%.

Обурення міністерства розділили і більш високі начальники. Найголовніший прес-секретар сказав, що методологія дослідження невідома, вибірка невелика, робити висновки на такій підставі некоректно, і нагадав, що ліквідація бідності — «це те, на що спрямована дія практично всіх програм розвитку». Потім заговорила і інша важка артилерія — голова уряду погодився, що «досягнуті за багато років успіхи у боротьбі з бідністю опинилися під загрозою через пандемії», але додав, що «виклики коронавіруса вимагають спільного переконливої відповіді».

Голова уряду РФ Михайло Мішустін проводить нараду з віце-прем’єрами РФ. Фото:

Півтораста доларів допомоги на дитину або допомоги по безробіттю у поєднанні з двомастами доларів подушного доходу не дуже переконливу відповідь на виклики коронавіруса». Двісті доларів в місяць на життя — це щось середнє між досягненнями успішної африканської країни і неуспішною латиноамериканської, але ніяк не виглядають результатом двадцяти років безперервних перемог.

Тим більше про те, що карантин проб’є великі проломи в добробуті росіян, начальників попереджали найбільш лояльні і офіційні експерти. Новітнє дослідження РАНХиГС «Економічне становище населення в період постпандемии» свідчить, що «погіршення свого сімейного добробуту протягом 2020 року» чекають більше 60% громадян (36% вибирають варіант «трохи погіршиться» і 27% — «істотно погіршиться»). Скорочення доходів у 58% росіян виявив травневий опитування ЦСР. «Центр розвитку НДУ ВШЕ» прогнозував, що за підсумками II кварталу реальні доходи впадуть на 18%, а Центр експертизи ВЕБ.РФ — що на 17,5%.

Власне, респонденти опитування «Росгосстрах Життя» не сказали нічого, що суперечить цим даним, — 19,7% опитаних відзначили «значне скорочення свого середньомісячного доходу, про зниження доходу членів їх сім’ї заявили ще 16,5%.

Однак, у начальника, який заперечує падіння доходів людей, своя логіка і свої аргументи. І, треба визнати, досить вагомі. З точки зору начальства.

Для початку це дані Центробанку і Федеральної податкової служби, згідно з якими споживчий попит вже повернувся до докризового рівня.

Екран планшета з заявою про надання одноразової виплати на дітей від 3 до 16 років на порталі Держпослуг. Фото:

Як повідомляє Минэконом з посиланням на ці дані, вже в другій половині червня росіяни витратили 114,4 млрд рублів проти 108 млрд рублів у березні. Якщо у вас немає доходу, то на які гроші ви ходите в магазини? — міг би запитати начальник по економіці. І взагалі — там, де люди виживають на сто-двісті доларів на місяць, в принципі не може бути таких магазинів, супермаркетів, ресторанів та бутиків!

Які там бари і літні веранди? Робітники їдальні та польові кухні!

Крім того, якщо у людей немає грошей, то звідки взявся зростання коштів на карбованцевих рахунках фізичних осіб в карантинні місяці? — міркує начальство. За березень — травень, за даними Центрального банку, на цих рахунках додалося 383 млрд рублів, а загальна сума банківських заощаджень громадян досягла вже 24 886 трильйонів рублів.

Інший аргумент стосується вже макроекономічних параметрів. Росія, може бути, і багата країна, судячи по доходах її господарів, але подушного ВВП Росії невеликий — приблизно 11 200 доларів, трохи нижче середньосвітового. Більше ніж у Малайзії та Туреччини, але менше, ніж у Румунії та Хорватії. Так от, в країнах зі схожим подушним ВВП середній заробіток (доходи) повинні бути приблизно на одному і тому ж рівні. Вони можуть відрізнятися, але не в рази же!

Так вони і не відрізняються. У Хорватії середня зарплата становить близько 1000 доларів, в Румунії — трохи менше 1200 доларів. У Малайзії люди в середньому заробляють трохи більше 700 доларів, а в Туреччині — трохи більше 900 доларів. Ну і Росія з її семисотдолларовой середньою зарплатою в початку року знаходиться десь посередині. Між Малайзією та Хорватією. Відповідно, і доходи, і споживання повинні крутитися біля цього рівня, не більше, але й не менше.

Ні, ні, у людей гроші є, розмірковує начальник. Просто люди бідкаються.

Не хочуть допомогти промислової олігархії своїм дешевим працею і компенсувати бюджету втрату нафтових доходів за рахунок зниження свого рівня життя. Ну нічого, нічого, до їхніх грошей ми доберемося, думають влади.

Фото: Петро Ковальов / ТАСС

Наприклад, 7 липня Держдума схвалила у третьому і остаточному читанні законопроект про посилення контролю за операціями з готівкою. Тепер про будь такої операції на суму понад 600 тисяч рублів треба доповідати в Росфінмоніторинг. Контролювати будуть поштові перекази на суму від 100 тисяч рублів і всі операції з нерухомістю (як у готівковій, так і безготівковій формі) на суму більше 3 млн рублів.

Кому треба, той і далі продовжить складувати в квартирах піраміди готівки, а всі інші повинні будуть сплатити витрати влади своїм трудовим рублем. І це, очевидно, тільки початок. Як казав Остап Бендер, «кожна трудова копійка повинна бути врахована».

Я вже розповідав про те, що плани начальства по відновленню економіки передбачають не зростання, а зниження доходів, і нагадував, що у зростання ваших доходів начальство бачить «ризики для Росії». Тому чергову заяву людей, що «грошей немає», і викликало таке роздратування начальства. Як це «немає»? Ми знаємо, що є, і вже вирішили ці гроші відібрати.

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Існує стійка думка, що падіння цін на експортний ресурс знижує градус лютості російського начальства, влади починають якісь добрі реформи, відміняють кріпосне право або пом’якшують паспортний режим, загалом, «оголошують волю».

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Це не так. На жаль, саме надмірна експлуатація людського ресурсу (а не природного) є основою російського господарського укладу.

А от як раз надлишок грошей у влади дозволяє їй залишити людей у спокої на деякий час.

Люди це відчувають і, відповідаючи на запитання соціологів, намагаються сказати владі, що грошей у них немає, і вони просять залишити їх у спокої.

Начальство не вірить людям. Гроші населення — це його нова мета, вимірна, зрозуміла, досяжна, і цю мету воно буде безжалісно переслідувати.