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У КМДА повідомили, коли знімуть обмеження з київських пляжів

10.07.2020

На жодному з пляжів Києва не рекомендують купатися через відхилення від санітарних вимог.

Як повідомили у комунальному підприємстві з утримання та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо», проби води показали, зокрема, перевищення індексу лактопозитивної кишкової палички.

Спеціалісти пояснюють це останніми дощами.

«На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято», – зазначили у КМДА.

Протягом наступних трьох днів фахівці проводитимуть додаткові аналізи якості води. Також мають провести повторне хлорування водогінної системи пляжів.

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