Українським водіям хочуть дозволити перевищувати швидкість на 50 км/год

У Верховній Раді з’явився законопроект, який дозволить автомобілістам значно перевищувати дозволену максимальну швидкість руху.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Мова йде про законопроект №3744 про внесення змін до ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо дозволеного перевищення швидкості на дорогах міжнародного і національного значення.

Зокрема, якщо законопроект успішно пройде всі етапи, то водіїв не штрафуватимуть за порушення швидкісного режиму:

– на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають по одній смузі в кожному напрямку руху – до 30 км на годину;

– на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають по дві смуги в кожному напрямку руху – до 40 км на годину;

– на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуги в кожному напрямку руху – до 50 км на годину.