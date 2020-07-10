Зеленський обіцяв передати резеденції дітям, але вважав себе «бездомним»

Робота на Банковій, звідки обіцяв переїхати, безкоштовна державна резиденція з ремонтом за держрахунок, яку обіцяв передати діткам, державні літаки, які обіцяв продати, посади для друзів і ділових партнерів, які не куми, звання і ордени для знайомих… А, виявилося, і в «злочинної влади» можна знайти стільки хорошого…

Президент України, який згідно офіційної декларації володіє 5 квартирами і 5 нежитловими приміщеннями в Києві загальною площею 1554 квадратних метра, а також квартирою у Великобританії, квартирою в Криму, будинком в Італії і готелем у Грузії, а також річним доходом в 29 мільйонів гривень, продав свій будинок в селі Іванковичі дружині заступник голови фракції «Слуга народу», і переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі в 2000 квадратних метрів з кількома гектарами землі, тому що вважав себе «бездомним». На виборах Зеленський заявляв, що відмовиться від усіх привілеїв, продасть президентський літак і передасть державні резиденції «діткам».

Найдивовижніше, що знаходяться люди, які вважають це нормальним і природним.