Зеленський привітав легенду «Динамо» Буряка

Президент України Володимир Зеленський надіслав особисті вітання сьогоднішнього іменинника – легендарного динамівця Леоніду Буряку.
Леонід Йосипович 10 липня відзначає 67-й День народження і його заслуги перед українським футболом не залишилися без уваги глави держави.
Текст привітання від Президента України (мовою оригіналу)
Шановний Леоніде Йосиповичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди дня народження.
Ваші майстерність, талант і воля до перемоги як видатного футболіста, а також самовідданість на тренерській роботі є зразком для нової плеяди представників українського спорту.
Бажаю міцного здоров’я, щастя, благополуччя, успіхів, родинного затишку і радості у Вашому домі.
З повагою, Володимир Зеленський