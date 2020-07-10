Brookings, США: Приріст населення в США забезпечують нацменшини

Нові оцінки показують, що майже чотири з 10 американців ідентифікують себе з расою або етнічною групою, відмінною від білих. У бюро припускають, що десятиліття з 2010 по 2020 рік стане першим в історії країни, в якому саме чисельність білого населення зменшиться.

Протягом перших 9 років цього десятиліття расові та етнічні меншини забезпечували весь приріст населення країни і відповідали за приріст населення в багатьох штатах, міських районах і округах, які в іншому разі мали б зареєстровані втрати із-за скорочення чисельності білого населення.

І хоча по всьому США і більш ніж в половині їх штатів відзначається абсолютне зниження чисельності населення у віці до 25 років, таке зниження було в основному зумовлено втратами серед білої молоді. Це зниження було б ще більшим, якби не забезпечували приріст расові та етнічні меншини.

Останні кілька переписів показали зростання расового та етнічного розмаїття серед населення США. У 1980 році білі жителі складали майже 80% населення країни, причому чорношкірі жителі становили 11,5%, латиноамериканці — 6,5%, а американці азіатського походження — 1,8%.

До 2000 року латиноамериканці показали трохи більшу частку, ніж чорношкірі: 12,6% проти 12,1%. Частка азіатсько-американського населення (включаючи корінне населення Гавайських островів і островів Тихого океану) зросла до 3,8%, а частка білого населення скоротилася майже на 10 процентних пунктів, до 69,1%.

Нові дані показують, що до 2019 року частка білого населення скоротилась ще майже на дев’ять процентних пунктів, до 60,1%. Частка населення латиноамериканського та азіатсько-американського походження продемонструвала найбільший приріст: 18,5% і майже 6% відповідно. Частка чорного населення залишалася відносно сталою.