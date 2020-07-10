“600 смертей на день”

Вчений-демограф, співробітник Росстату Олексій Ракша одним з перших в Росії звернув увагу на можливі неточності офіційної статистики поширення коронавіруса. Можливо, саме за це він поплатився своєю роботою у відомстві, з якої його звільнили на початку липня. В інтерв’ю Радіо Свобода Ракша розповідає про щоденних зведеннях з “справжньою” статистикою, яку Росстат відправляв в російське уряд, і робить власну оцінку, згідно з якою в Росії за час пандемії від COVID-19 померли не 10 тисяч, а більше 30 тисяч чоловік.

“Досить брехати!”

Російські органи запису актів громадянського стану на цьому тижні почали публікувати дані про смертності росіян за минулий місяць, червень. У загальній складності у восьми регіонах, інформація з яких з’явилася першою, смертність перевищила показники минулого року на 3 з гаком тисячі осіб. При цьому за офіційними даними Росспоживнагляду від коронавіруса у них за цей же термін померли всього 229 осіб. Увечері в четвер після публікації даних в загальній складності з 19 регіонів перевищення смертності порівняно з минулим місяцем склало майже 30%.

“Досить брехати!” – звертається у фейсбуці до влади блогер з Новосибірська Тимур Ханів. У Новосибірській області, якщо вірити даним ЗАГС, смертність в червні зросла порівняно з попереднім роком на 33%, або на 895 осіб. При цьому від коронавіруса тут, за даними сайту стопкоронавирус.рф, за цей же місяць померли 64 людини.

В Інгушетії, за даними ЗАГС, смертність в червні 2020 року зросла порівняно з червнем 2019-го на 167%. Це 175 “зайвих” смертей, в той час як за даними Росспоживнагляду від COVID-19 тут за весь час пандемії помер лише 71 людина.

У Санкт-Петербурзі зафіксована рекордна смертність за 10 років.

Дані про так звану “надлишкової смертності” є самим об’єктивним показником реальної ситуації з поширенням коронавіруса, – впевнений демограф і колишній співробітник Росстату Олексій Ракша, який уважно стежить за ними з самого початку пандемії. На глобальні розбіжності між статистикою Росспоживнагляду і цими даними Ракша не раз звертав увагу в коментарях ЗМІ, в тому числі у розмові з журналістом американського видання The New York Times, яку МЗС Росії назвав “черговим антиросійським фейком”, пригрозивши заходами, якщо вона не буде спростована” самою газетою.

Після цього скандалу Департамент охорони здоров’я Москви випустив роз’яснення про те, як саме обліковуються смерті від COVID-19 в російській столиці, і докладні дані про причини смертей жителів міста за квітень. З цього роз’яснення випливало, що по суті сказане в статті The New York Times є правдою: смертей, яких могло б не бути, якби не коронавірус, реєструється значно більше, ніж про це повідомляє офіційний урядовий сайт.

Про примхи та корумпованості офіційної урядової статистики поширення коронавіруса в Росії не раз писало в останні місяці і Радіо Свобода. У квітні ми розмовляли про це з демографом Володимиром Школьниковим, а місяць – з математиком Михайлом Тамм. Весь цей час офіційна російська статистика не переставала викликати безліч питань і підозр “хизування” які стали звучати ще актуальнішою після рішення влади зняти обмежувальні заходи напередодні голосування за поправки до Конституції. Слідом за цим рішенням приріст нових заражених вірусом і померлих від нього зупинився як за помахом чарівної палички.

3 липня Олексій Ракша, одним з перших засумнівався в достовірності статистичних даних Росспоживнагляду, був звільнений з посади радника Росстату – за його словами, ініціатором цього звільнення став не він і навіть не його безпосереднє начальство у відомстві. Ракша продовжує сумніватися у достовірності офіційної статистики і пише, що всупереч їй епідемія в Росії наростає.

Через тиждень після свого звільнення Ракша розповідає Радіо Свобода, що не помітити дивного в даних Росспоживнагляду йому було складно: Росстат, в якому він працював, щодня передавав в російське уряд власні, більш достовірні дані про померлих, засновані на даних органів запису актів громадянського стану. За оцінками Ракші, всього в Росії за час пандемії від причин, безпосередньо пов’язаних з COVID-19, померли від 30 до 40 тисяч осіб. За офіційними даними – менше 11 тисяч. За підсумками 2020 року надлишкова смертність в Росії може скласти до 100 тисяч осіб, каже Ракша, що відкине Росію далеко назад за показником середньої тривалості життя.

“У Росії від коронавіруса померли щонайменше 30 тисяч осіб”

– Розкажіть, чим ви займалися в Росстату і чи відчули ви якісь зміни у відомстві з приходом коронавіруса в Росію?

– В Росстату я працював більше шести років. Крім стандартних експертиз я шукав помилки, я давав якусь аналітику, вирішував будь-які нестандартні завдання, пов’язані з демографією, – для презентацій, якихось доповідей, оцінок, для створення нових показників і написання нових методик, тобто робив усе, що виходить за стандартні рамки роботи чиновника. Все це в основному було на мені. За моїм ідеям виведено кілька показників для “травневих указів”. Це займало, напевно, відсотків 10-15 моєї роботи, може бути 20. Крім цього, досить велику її частину займали демографічні прогнози, в безпосередньому розрахунку яких я брав участь.

– Якою була роль Росстату під час пандемії коронавіруса в тому, що стосується збору статистики? І повторю своє питання – як змінилася робота відомства і змінилася вона взагалі з моменту, як вірус прийшов у Росію?

– Змінилася, як і робота усіх інших відомств. Співробітників старше 65 років відправили на віддалену роботу, взагалі кількість працівників скоротилася досить сильно, а кількість роботи точно не зменшилася. Відповіді на запити громадян, розрахунок показників, які повинні бути розраховані за планом. Звернень громадян з коронавирусу стало набагато більше. Ну і, звичайно ж, Росстат став щодня надавати інформацію в уряд про справжній числі померлих від коронавіруса, з коронавірусом, з супутнім коронавірусом і так далі.

– Ми, прості люди, бачили цю інформацію або вона була абсолютно внутрівідомчого?

– Ні, вона абсолютно внутрішньовідомча. Ми бачили її лише за квітень. Тобто останнє, за що відзвітував Росстат, це був квітень, з тих пір ми нічого не бачили. Зараз ми чекаємо травень. Але уряд отримує це щодня.

– Виходить, ви своїми очима відразу бачили розбіжності між цими урядовими зведеннями і тим, що публікувалося у відкритому доступі?

– Так, в тому числі. Але це далеко не головна причина того, що я почав обурюватися офіційною статистикою за коронавирусу. Вона в принципі така, що будь-який фахівець на неї дивиться і починає або реготати, або плакати. Але навіть не це було головною причиною. Зрештою, приріст смертності [від коронавіруса] можна обчислити за приростом загальної смертності без причин смерті. У мене є своя власна оцінка: я вважаю, що в Росії до цього моменту не менше 30 тисяч людей померли через коронавіруса – тобто з коронавірусом, від коронавіруса, як завгодно, але головне, що якщо б не коронавірус – вони б не померли зараз. Мінімум 30 тисяч, і це, швидше за все, ще занижена оцінка, тому що ми не знаємо, і ніхто не знає, – що відбувається на Кавказі, там частина людей просто перестала ходити у Рагси.

Колишній і нинішній прем’єр-міністри Росії Дмитро Медведєв і Михайло Мішустін на параді Перемоги 24 червня

“Кавказ – це чорна діра”

– Розкажіть, якщо можна, детальніше про кавказькі регіони. Є ще схожі регіони в Росії, де ситуація зі статистикою викликає найбільше запитань?

– На Кавказі ситуація зі статистикою викликала запитання завжди, багато-багато років і десятиліть. Кавказ – це така чорна діра. Насправді, чисельність населення Кавказу завищена, я думаю, мінімум на 1 мільйон чоловік. Я брав участь у перепису населення 2010 року, коли ще не працював в Росстату, працював “в полі”, але зовсім не потрібно працювати у Росстату, щоб розуміти, що у нас і по перепису, і по поточному обліку чисельність населення багатьох кавказьких республік однозначно завищена. Особливо це стосується Інгушетії: там реально проживає не 500 тисяч осіб, а 300 з невеликим. Ви знаєте, це як пазли, як рівняння. Якщо ви збираєте якусь систему рівнянь, починаєте її вирішувати, ви, швидше за все, приходьте до якогось рішення. Тут те ж саме. Показники смертності, народжуваності, якісь непрямі ознаки, всі вони приблизно сходяться в одну і ту ж точку. В цій точці реальне населення Інгушетії знаходиться в діапазоні 300-350 тисяч чоловік, швидше за все, 320-330. У Дагестані у нас “намальовано” або 500, або 800 тисяч “зайвих” людей. І найсумніше, що кожну перепис в Дагестані приписують ще людей. Це два найбільш “кричущі” в цьому сенсі регіону на Кавказі, але це давня історія, яка почалася вже після розвалу Радянського Союзу.

Портфелі переписувачів на Всеросійської перепису населення 2010 року

Перепис 1989 року була дуже хорошої якості. Взагалі в Радянському Союзі після війни перепису були хорошої якості, набагато краще, ніж зараз. Чому? Тому що зараз у процесі перепису, на низах, на її результати дуже сильно впливає місцева адміністративна влада. Фактично на перепису населення Росстат бореться з адміністративною владою, а місцева адміністративна влада зацікавлена як можна сильніше роздути населення. Населення, у свою чергу, зацікавлене в тому, щоб під час перепису згадувати якихось своїх родичів, які давно-давно кудись виїхали, і так далі. Це одна сторона медалі. Інша сторона полягає в тому, що на Кавказі люди в принципі завжди дуже неохоче приходили до Рагсів, щоб зареєструвати померлих. Я аналізував дані по всіх регіонах Росії і побачив, що в Дагестані в травні ще не була зареєстрована частина смертей за січень. Це означає, що родичі тих, хто помер в січні, навіть до травня ще не всі прийшли у Рагси. Тобто ми маємо дуже великий термін між смертю людини і тією датою, коли його родичі приходять в ЗАГС. Це дуже важливо, тому що та відкрита статистика, якою ви користуєтеся, яку будь-яка людина може завантажити з сайту Росстату, з порталу ЕМИСС, зроблена за датою реєстрації смерті. Але ще існує статистика безпосередньо за датою смерті. З-за таких величезних лагів ця статистика збирається і обробляється один раз в рік і публікується приблизно в районі 15 червня наступного за звітним року. Вірніше, вона не публікується, а збирається і лежить, і доступна вона тільки за офіційним запитом. Нещодавно така статистика з’явилася, але у мене до неї доступу зараз немає. За цей рік ми дізнаємося всю правду, остаточну, тільки десь у середині червня наступного, 2021 року.

“Сайт стопкоронавирус.рф – завідомо брехливу”

– До чого призвели ці нюанси поводження зі статистикою, про які ви розповідаєте, у тому, що стосується статистики захворілих і померлих від коронавіруса?

– З-за того, що люди перестали ходити в ЗАГС – до речі, не тільки на Кавказі, але і в багатьох сільських областях, на Кубані, в Башкирії та інших регіонах, – навіть у Росстату, який в принципі повинен володіти повнотою проходить через ЗАГС інформації, цієї інформації немає. Тому по ряду областей статистика Росстату нижче, ніж сайту стопкоронавирус.рф, який, звичайно ж, однозначно і завідомо брехливу, у якого дуже жорсткі критерії. Щоб смерть від коронавіруса там з’явилася в статистиці, повинно обов’язково бути підтвердження аналізу, у свідоцтві про смерть COVID-19 обов’язково повинен бути в певній графі, він обов’язково повинен бути основною причиною смерті. За цими критеріями дійсне число померлих, напевно, рази в 2,5–3 нижче, ніж насправді. А Росстат публікує розбивку за всіма рядками, тобто в якій сходинці знаходиться та чи інша причина смерті.

Співробітниця відділу РАЦС

По-друге, на жаль, у нас не дуже акуратно відбувається кодування, тобто крім кодів U07.1 і U07.2 (коди для коронавирусной інфекції, додані в квітні 2020 року в міжнародну класифікацію хвороб МКБ-10. – Прим. РС) в квітні і навіть ще в травні траплялися коди B34.2 (“коронавірусна інфекція неуточненная”. – Прим. РС), тобто якісь старі коди, які вже було наказано не використовувати. Буває, у свідоцтві про смерть трапляється навіть слово “коронавірус”, тобто лікарі пишуть від руки, не кодуючи. Звичайно, все це треба складати. Хоча деякі стверджують, що не можна складати, це цілком можна і потрібно складати, тому що коронавірус не може бути згаданий в двох різних рядках одночасно в одному і тому ж свідоцтві. Він або там, або там, або його туди взагалі не можуть написати. За цими даними видно, що у нас зросла смертність від пневмонії, за непрямими ознаками видно, що навіть опубліковані Росстатом дані за квітень не зовсім повні. У різних регіонах існують абсолютно різні традиції і практика кодування причин смерті. Кодування причин смерті у нас досить сильно поламалося, коли були прийняті “травневі укази” у 2012 році, коли були поставлені цілі щодо зниження смертності від конкретних захворювань. Були поставлені конкретні цілі, вони були досить дурні і непрофесійні, і вони привели до того, що їх виконання можна було лише шляхом маніпуляцій з причинами смерті. У наших лікарів, в принципі, вже набита рука – у патологоанатомів, у головлікарів, вони вже звикли цим займатися.

– Те ж саме відбулося з початком пандемії?

– Так, були прийняті досить жорсткі критерії, всіх “ковидников” почали розкривати, знаходити в них хронічні захворювання, вписувати в свідоцтва про смерть в першу чергу їх, вказуючи COVID-19 супутнім захворюванням. У нас були, ймовірно, одні з найжорсткіших у світі правил, згідно з якими взагалі було важко зрозуміти, скільки ж реально людей померло через коронавіруса. Підкреслюю, не від коронавіруса, не з коронавірусом, а через нього: я поєдную в одну групу всі смерті, які не відбулися б саме зараз, якщо б не коронавірус. Та статистика, якою нас годують Росспоживнагляд і сайт стопкоронавирус.рф, включає померлих, тільки якщо у них був позитивний тест, були клінічні прояви хвороби, якщо людина перебував і помер в лікарні. Дуже багато жорстких критеріїв, кожен з яких від’їдає різні шматки від статистики і залишає лише деяку частину того, що насправді відбувається. Якщо прикинути приблизно, скільки у нас насправді померло людей за коронавіруса, це мінімум 30 тисяч осіб. А з урахуванням Кавказу і того фактора, що дуже часто в свідоцтвах про смерть коронавірус взагалі ніде не фігурує, може бути і більше. Але, напевно, не більше 40 тисяч.

– Що відбувається зі статистикою коронавіруса в Росії зараз, в ці дні? Багато спостерігачів відзначали зв’язок між падінням нових виявлених носіїв вірусу і підготовкою голосування за поправки до Конституції, напередодні якого російська влада оголосила про поступовий вихід з карантину. Ви цю зв’язок помітили?

– Так, я її теж бачу, вона пішла десь з середини червня. І вона пішла не тільки з безсимптомним випадків, вона пішла і за випадками з проявом симптомів. Не секрет, що були інструкції Моз – безсимптомні випадки взагалі в статистику не включати, наприклад. В результаті по окремих областях є різкі провали. Припустимо, в Нижегородській області на початку червня перестали включати безсимптомних носіїв у статистику, і там різко знизилося число заражених. Різні області в різний час переходили на ці критерії, і частка безсимптомних випадків постійно знижувалася. Вона досягала 45-46%, а зараз вона близько 30% відсотків. В кінці червня нам був намальований якийсь спад навіть симптомних випадків, а потім знову почалося зростання, після 1 липня. Загалом, статистика на сайті стопкоронавирус.рф викликає дуже багато запитань, я їй не довіряю, і будь-якого фахівця очевидно, що вся вона мальована, липова, підігнана, причесана, обрізана, вирівняна і практично повністю рукотворна і керована. Але у нас нічого іншого немає, тому треба якось її брати, назад розшифрувати, щось додумувати, здогадуватися. Висновки на її основі робити, на жаль, дуже важко.

“У Росії людей помирає все більше”

– Як виглядає реальна російська статистика на тлі статистики інших країн, якщо зробити поправки на всі можливі маніпуляції? Вона більш-менш схожа на те, як тече пандемія в інших державах?

– Вона схожа на США, може бути, але легше в плані числа померлих на душу населення і в плані кількості виявлених випадків на душу населення. Справа в тому, що у нас приблизно 12 червня почалося скорочення тестування. Ви ж розумієте, що кількість виявлених випадків дуже сильно залежить від числа проведених тестів. Кількість проведених тестів у нас почало скорочуватися приблизно з 12 червня, вже скоротилося приблизно на 10 відсотків і продовжує скорочуватися. Це теж потрібно враховувати. І ще один момент: у США, незважаючи на те, що зростає кількість інфікованих, поки що не зростає кількість померлих від COVID-19. Динаміка зростання числа померлих там досить відчутно знизилася, в 2-3 рази, і поки що залишається на одному і тому ж рівні. Ми бачимо, що летальність вірусу зменшується. Людей нових заражається дуже багато, а помирає поки стільки ж. Можливо, ще не пройшов часовий лаг, адже люди, перш ніж померти, повинні вболівати дві-три тижні. Можливо, дійсно покращилися протоколи лікування і вірус з-за цього став менш смертельним. Але в Росії ми бачимо, що з кожним місяцем людей помирає все більше. Зараз починають надходити дані з Загсів про загальної смертності за червень, і вони сумніше, ніж за травень, що, в принципі, очікувалося. Але навіть за офіційною статистикою цього дивного сайту стопкоронавирус.рф ми бачимо, що за межами МКАД число померлих неухильно зростає, і це, звичайно, сумно. Осоромлені ті, хто говорив, що це “сезонний вірус”, що буде “друга хвиля”. У нас ще й перша хвиля знаходиться на підйомі, крім Москви, тому ні про який другої хвилі мова не йде. І взагалі тут говорити про хвилі якось дивно.

Дільниця для голосування за поправки до Конституції в Підмосков’ї, 25 червня

– На тлі загальносвітової статистики кидалася в очі така особливість статистики російської: число нових виявлених носіїв вірусу росло на одному рівні з іншими схожими країнами, а число померлих було в рази менше. І ця “бульбашка”, як я його для себе називаю, видно і зараз – по числу нових випадків Росія на четвертому місці в світі, а по числу смертей набагато нижче. Може бути, це зростання числа смертей – спроба якось штучно почати цей міхур “здувати”, щоб російські дані не так виділялися на тлі даних з інших країн?

– Такі спроби ми бачимо тільки по окремих регіонах, і вони тимчасові. Припустимо, що з 3 червня Пітер став нормально звітувати про всі випадки, в яких COVID-19 лабораторно підтверджений, коли людина померла в лікарні, скаржився на здоров’я і так далі. В результаті в Пітері, звичайно, різко зросла щодобове число померлих, з 5-6 до 45, грубо кажучи, до 50 і так далі, і це сталося одномоментно. Приблизно те ж саме ми бачили в Дагестані, коли там був скандал через катастрофічну ситуацію з коронавірусом. Буквально на наступний день Дагестан вже показував правдиве число смертей – але тільки тих смертей, коли COVID-19 був підтверджений тестом, смертей померлих у лікарні, тих, хто скаржився на здоров’я, і так далі. Дагестан теж став показувати замість одиниць кілька десятків померлих кожен день, але це тривало 9 або 10 днів, а потім як обрубали – і республіка знову стала показувати колишнє скромне число смертей, яке нічого спільного з дійсністю не має. Це відбувається як-то дуже директивно, адміністративно різко, і природно, це відразу видно по статистиці. У Башкирії взагалі фантастика: у нас там спершу два тижні ніхто не вмирав від COVID-19, потім місяць ніхто не вмирав від COVID-19. Зрозуміло всім, що це дурниця. За моєю оцінкою, в Росії в добу від ковида зараз помирає близько 600 осіб.

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– Наскільки хороша, на ваш погляд, статистика Департаменту охорони здоров’я Москви, яку він почав публікувати з поясненнями після того самого скандалу зі статтею в “Нью-Йорк таймс”, де ви виступали одним з експертів?

– Вона мені подобається. Вона дуже сильно схожа на правду, дуже сильно схожа на те, що публікує Росстат. Але вона, я вважаю, теж неповна, тому що вона стосується тільки тих, хто помер в лікарнях, а у нас в лікарнях помирають далеко не всі люди, приблизно дві третини або три чверті. Тому це теж неповна статистика. Статистика Рагсів повніше, але навіть за травень ми її по Москві поки не бачили, її поки немає. А Росстат повинен вийти зі статистикою за травень наступного тижня.

“Гладка лінія приросту – у авторитарних режимів “

– Чи помітили ви якісь аномалії в статистикою поширення коронавіруса в інших країнах?

– Я бачу, що дуже гладка лінія приросту нових випадків саме в країнах з авторитарними режимами, тобто в Китаї, в Ірані, де повний контроль за статистикою, де цифри змінюються плавно, де навіщо-то застосовується згладжування. Я і сам користуюся таким методом, я часто згладжую для себе досить хаотичні дані, щоб провести, наприклад, візуальний аналіз, і я бачу, що графіки приросту хворих у цих країнах дуже схожі на таке згладжування. Я бачу, що в Ірані, в Китаї і в Росії це є. На Заході, де все більш-менш відкрито, я бачу, що ця статистика “стрибає” виходячи з дня тижня, і вона дуже добре укладається в тижневий цикл. Якщо її згладити, вона теж стає схожою на всі нібито “сирі” дані, які нам дають Росія, Китай та Іран. Навіщо це робиться згладжування – я не знаю. Я міг би зробити це сам, але навіщо? Я хочу дослідити “сирі” дані, а нам дають вже згладжені. Це як мінімум, тобто це просто видно відразу. А якщо ми починаємо длубатися в російських даних по регіонах, то там взагалі сміхота і ганьба.

Іран, пацієнт з COVID-19 в лікарні

– Ви демограф. Як би ви оцінили роль демографічної ситуації в Росії в поширенні коронавіруса? Можна почути багато різних теорій про демографію і епідемію: в Італії дуже літнє населення, тому там було так багато померлих; в Африці населення молоде, тому цей континент пандемія торкнулася менше. Які з цих та їм подібних тверджень, на ваш погляд, мають під собою грунт і що можна сказати в цьому сенсі про російської специфіці?

– Ці міркування мають під собою ґрунт, і вони справедливі, але я не став би робити демографічний фактор найголовнішим у впливі на ту офіційну статистику, яку ми бачимо. Тому що в першу чергу число нових випадків залежить від кількості тестів. В Африці з тестуванням, як ви розумієте, все не дуже добре, і тому там число випадків занижено. Взагалі, насправді у цього вірусу при віковій структурі населення Росії і США летальність – близько 1 відсотка. Летальність це співвідношення кількості померлих від вірусу до всіх, коли-небудь заражавшимся цим вірусом. При віковій структурі Іспанії – 1,2%, при віковій структурі Італії – 1,4%, при віковій структурі Кореї, Китаю – приблизно 0,7–0,8%, при віковій структурі Нігерії – 0,2%. Так, вікова структура впливає сильно, але кількість тестувань впливає ще сильніше. Якщо людина, припустимо, помер і ніхто його не тестував, він, найімовірніше, не піде в статистику в слаборозвиненій країні, і це мало кого буде цікавити. Треба аналізувати загальний приріст смертності, але в слаборозвинених країнах немає нормальної помісячним статистики смертності. Навіть у Китаї такої офіційної статистики немає. Тобто начебто така розвинена країна – Китай, але там досі немає суцільної реєстрації народжень і смертей, як, припустимо, в Росії, в США або інших країнах. Тому всю цю світову статистику, звичайно ж, потрібно множити. Вірус пішов у слаборозвинені країни, і тепер ми точної статистики не знаємо, чи можна множити на два, можна на три і так далі. І навіть в розвинених країнах, де хороше тестування, тестують теж далеко не всіх. Навіть у найбільш розвинених країнах тестування не може бути щоденним і суцільним для всіх громадян, це дорого і, напевно, не потрібно. Якби так було, ми б бачили, що летальність вірусу при віковій структурі Росії і США, а саме частці населення 65+, вона близько 1 відсотка. Навіть у Південній Кореї у нас летальність – 2,3%, тобто це означає, що в Кореї, швидше за все, значно більше людей зустрічалися з вірусом, ніж нам показує вважається одним з кращих в світі корейське тестування. Якісь люди перенесли вірус на ногах і при цьому практично нікого не заразили, тому що він у них не дуже сильно виділявся. Але навіть 1 відсоток – це досить відчутна летальність, вона в десятки разів вище, ніж у грипу, і нічого спільного з грипом цей вірус не має. І він, я вважаю, не сезонний. Навіть у Бразилії найбільш вражені опинилися в першу чергу штати, розташовані біля екватора або навіть на північ від екватора, притому що в Бразилії зараз зима. Сезонність – я б вживав це слово в тому плані, що є сезон відпусток, наприклад, коли люди менше знаходяться в містах, менше контактують з новими людьми в повсякденному житті, але найчастіше подорожують, наприклад. Це якийсь інший патерн переміщення. Зараз все-таки літо, і люди переміщаються трошечки по-іншому, спілкуються з іншою кількістю людей, ніж взимку. Від клімату, як я вважаю, ковид точно не залежить. Принаймні, ми бачимо це на прикладі Ізраїлю, Ірану, Саудівської Аравії, Індії, де було майже 50 градусів, а потім почався сезон дощів, але цифри поширення вірусу залишалися високими і залишаються такими до цих пір. Я про сезонність забув.

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– Ще одна річ, про яку багато скептиків говорили на самому початку пандемії: навіть орієнтуючись на надмірну смертність, світ, можна сказати, заднім числом не помітить, що ця пандемія була, приріст смертності буде зовсім незначним. Це дійсно так? Можна говорити про те, що надлишкова смертність в цілому виявилася не такий великий?

– Давайте я повернуся до тих слів, які я вам говорив буквально 5-10 хвилин тому про слаборозвинені країни. У слаборозвинених країнах немає надійної статистики смертності. Там є якісь оцінки, є переписи, які проходять раз на 10 років, немає розуміння динаміки. Тобто помер в цьому році, скажімо, мільйон чоловік, а в наступному 1 мільйон 200 тисяч, а в наступному знову мільйон – ми ніколи не дізнаємося про це у багатьох країнах. Через кілька років ці додаткові 200 тисяч на все населення розмажуться, і ми їх не побачимо. Але в розвинених країнах, де статистика є, в тому числі і в нашій країні, збираються дані про те, скільки всього людей померло, вони збираються досить оперативно. А в багатьох країнах Євросоюзу і США вони у зв’язку з пандемією тепер збираються щотижнево, а в деяких країнах викладаються навіть подобово, і це саме дата смерті, а не дата її реєстрації. Більше того, така статистика є і в Росстату, але вона нікому не дається.

“У нас легко і 70, і 100 тисяч померлих за рік”

– У розвинених країнах, включаючи в їх число Росію, наскільки буде помітно вплив коронавіруса на загальну статистику смертності за рік, скажімо?

– У багатьох країнах вона буде помітна, і відчутно помітна. Скажімо, в Москві до 7 травня добове число померлих практично подвоїлася. Зазвичай в Москві вмирає, припустимо, 300 з гаком людей в день, а вже на 7 травня в Москві стало вмирати 600 чоловік в день. Далі у мене даних немає і вже не буде. У Нью-Йорку добове кількість померлих збільшилася в 7 разів, у Бергамо теж в 7-8 разів. В Еквадорі теж в 7-8. Грубо кажучи, якщо дуже сильно запізнитися з карантином або взагалі його не вводити, смертність може зростати у багато разів. І навіть якщо це триває недовго, якщо після дуже різкого зльоту смертності епідемія згасає дуже сильно, навіть в цьому випадку при розрахунку за рік це відчутно. Тривалість життя в багатьох країнах в цьому році знизиться вперше за багато років, і вона істотно знизиться. У Швеції вона точно знизиться, може бути, навіть на кілька років. Швеція може бути відкинута за цим показником на 15 років тому. Я думаю, що в Росії теж знизиться тривалість життя. По-перше, на мою думку, в Росії вже від коронавіруса померли щонайменше 30 тисяч чоловік, швидше за все, вже і 40, тому що ніхто не знає, що відбувається на Кавказі. Це вже відчутно – 30-40 тисяч, у нас в рік помирає приблизно 1 800 000 чоловік, і якісь коливання бувають в районі плюс-мінус 50 тисяч, якщо немає аномальної спеки, як в 2010 році, якщо немає пандемії, як в цьому році. Приріст в 30-40 тисяч – це відчутно, це вже може дати нам скорочення очікуваної тривалості життя, яка “зашита” в “травневих указах” (підвищення тривалості життя спершу до 78 років до 2024 року, а потім до 80 років до 2030 року. – РС).

З’їзд Загальноросійського народного фронту в Москві, 29 листопада 2018 року

– 30–40 тисяч – це якщо рахувати за станом на червень, половина року?

– Так. І я думаю, якщо так піде далі, то у нас легко і 70, і 100 тисяч за рік. Якщо в минулому році середня тривалість життя у нас доросла до 73,3 року, то в цьому році з-за коронавіруса вона, швидше за все, не перевищить 72,8 року. Якби не він, вона була б 74. У нас в перші три місяці 2020 року дуже добре знизилася смертність, тому що у нас була дуже тепла зима, в нас майже не було сезонного грипу. Коронавірус дуже сильно все це погіршив.

– З точки зору професіонала, людину, яка займається статистикою та демографією, які уроки ваші колеги в усьому світі і взагалі люди, які так чи інакше пов’язані зі збором статистики, можуть і повинні винести з ситуації з пандемією?

– Взагалі, статистика причин смерті – це дуже хиткий грунт, вона дуже суб’єктивна. Практика кодування причин смерті дуже сильно відрізняється в різних країнах, навіть всередині Євросоюзу. Вона сильно відрізняється в Британії і в США, по різні сторони океану. Вона сильно відрізняється в Московській області від Москви, від Пітера. Московська область звикла кодувати і визначати головну причину смерті по-іншому, ніж у Москві, і це склалося історично, роками, десятиліттями. Засновувати на цьому якісь “травневі укази”, виставляти мети, “зашивати” виконання цих цілей показник ефективності роботи губернаторів – це дуже нерозумно, це призводить просто до псування статистики, маніпуляції статистикою, в результаті яких вона взагалі втрачається. Все, з-за “травневих указів” у нас немає нормальної динаміки з причин смертності. Це перше. По-друге, для оцінок необхідно використовувати тільки приріст загальної смертності від усіх причин. Це було зрозуміло майже відразу, про це почали говорити ще в березні, і для цього потрібно мати хорошу, налагоджену систему реєстрації смертей в країні. Ми бачимо, що в пандемію дуже багато країн перейшли на щотижневу публікацію загального числа померлих, тобто вони швидко зрозуміли, що це важливий, серйозний показник, єдино об’єктивний індикатор. Тому що кількість хворих залежить від кількості і якості тестів, від роботи медичної системи, а загальне число померлих не залежить ні від чого – тільки від пандемії і від дій влади щодо її купірування або їх бездіяльності. Зараз дуже сильно зросла популярність сайту EUROMOMO, який збирає дані за 20 з гаком європейським країнам і публікує щотижневу інформацію про загальної смертності, розбиває померлих на вікові групи, показує відхилення від середнього числа за минулі роки і так далі. У мене спочатку не було ніяких сумнівів, що саме так і потрібно робити, і аналіз саме цієї статистики дає дуже хороші результати. Ось такі головні висновки: необхідно мати дуже добре працюючу систему реєстрації не тільки смертей, але і народжень, шлюбів, розлучень. Передовими в цьому відношенні є скандинавські країни, в яких є регістри населення, у яких є вся інформація. Росія теж намагається піти по цьому шляху, створювати регістр населення, але Росія дуже схожа на США – величезна країна, дуже різноманітна, дуже різні люди, дуже різна специфіка різних регіонів, і на жаль, у нас в процесі впровадження таких інновацій, звичайно, дуже багато підводних каменів, як і годиться будь-великий неоднорідною країні, – каже в інтерв’ю Радіо Свобода колишній радник Росстату Олексій Ракша.

Російські чиновники протягом пандемії коронавіруса по-різному пояснювали низьку смертність від нього. Зокрема, на сайті стопкоронавирус.рф на початку травня було опубліковано інтерв’ю директора Центрального НДІ епідеміології Росспоживнагляду, академіка РАН Василя Акімкіна. За його словами, низькі показники смертності пов’язані з тим, що “високоефективні тест-системи допомагають своєчасно виявити та ізолювати пацієнтів з легкими формами захворювання та безсимптомних носіїв”, завдяки чому “вдається істотно знизити рівень циркуляції вірусу серед населення та окремих груп ризику”.