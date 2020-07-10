Греція заборонить в’їзд туристам через Болгарію без тесту на коронавірус

Туристи, що в’їжджають в Грецію через Болгарію, будуть зобов’язані надати на прикордонному контролі негативні результати тесту на коронавірус. Причому, зроблений він може бути не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Про це в п’ятницю, 10 липня, інформує видання Ekathimerini.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято грецькими чиновниками після того, як у десятків туристів з балканських країн була виявлена коронавірусна інфекція.

Дана міра, яка вступить в силу вже з 14 липня, торкнеться тих мандрівників, які будуть в’їжджати в Грецію через наземний переїзд в Промахонасе.