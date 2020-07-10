У Києві загинув водій таксі на швидкості влетів під самоскид

Водій таксі загинув сьогодні в Києві в результаті ДТП, яке сталося на з’їзді з Богатирській в бік Вишгорода.

Автомобіль таксі на швидкості влетів під припаркований біля узбіччя самоскид. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» в соцмережі.

«Смертельне ДТП сталося сьогодні на з’їзді з Богатирській в бік Вишгорода. Тут водій таксі Non stop на величезній швидкості в’їхав у припарковану вантажівку. На жаль, удар був неймовірно сильний, що призвело до загибелі водія таксі», — йдеться в повідомленні.

Також опубліковано відео з місця зіткнення автомобілів.