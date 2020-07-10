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Очікую, що рішення ухвалять до кінця липня, – Веніславський щодо розгляду подання про “мовний” закон

11.07.2020

Народний депутат від “Слуги народу” Федір Веніславський заявивши, що очікує ухвалення рішення щодо розгляду подання про “мовний” закон до кінця липня.

Про це він сказав в ефірі програми “Еспресо: Дебати”, передає Еспресо.TV.

“Якщо конституційне подання підготовлене, підписане належний суб’єктом права на конституційне подання, в даному випадку, це належний суб’ єкт, якщо є обгрунтування в тому, що цей закон викликає сумніви у суб’єкта конституційного подання щодо конституційності, то суд іншого варіанту подій не мав. Він зобов’язання язаний був відкрити конституційне подання і вже в процесі слухань письмових чи усних він мав прийти до якогось висновку. Як довго можна очікувати рішення Конституційного суду, то знову ж таки питання дуже неоднозначне, тому що ми маємо практику, коли Конституційний суд України окремі рішення ухвалює дуже швидко. Це залежить від багатьох факторів – від того, тієї чи інший проєкт рішення Конституційного суду України знаходить підтримку необхідної кількості суддів. Якщо не буде одностайності, то це буде довше”, – сказавши Веніславський.

Він зазначив, що рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують щонайменше 10 суддів Конституційного суду.

“Я сподіваюсь, що таких глибоких дискусій з приводу того, наскільки закон відповідає Конституції чи не відповідає, не має бути. Я очікую, що суд має ухвалити рішення ще до того, як судді підуть у відпустку, а це кінець липня”, – додав Веніславський.

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