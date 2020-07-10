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На осінь планується зустріч президентів України і Білорусі, готується низка двосторонніх документів, – ОП

11.07.2020

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ході телефонної розмови поінформував главу Адміністрації президента Республіки Білорусь Ігоря Сергієнко про ініціативу української сторони з підготовки низки двосторонніх документів до зустрічі президентів України і Білорусі, яка планується восени 2020 року.

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

“Співрозмовники обговорили питання поглиблення українсько-білоруського співробітництва, зокрема культурних зв’язків. Сторони домовилися про подальших контактах для більш предметного розгляду пропозицій”, – повідомляє в п’ятницю прес-служба Офісу президента України.

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