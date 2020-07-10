У Львові поліцейські виявили бордель, який працював під виглядом масажного салону

У Львові поліцейські затримали дівчат за підозрою в занятті проституцією. За версією слідства, вони надавали інтимні послуги у закладі, який працював під видом масажного салону.

Про це в п’ятницю, 10 липня, інформує прес-служба правоохоронців.

«Як встановили правоохоронці, група зловмисників організувала у Львові роботу так званого «салону еротичного масажу». Там клієнтам надавалися платні сексуальні послуги. При цьому зловмисники втягували молодих привабливих дівчат, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, у заняття проституцією. Вартість їхніх «послуг» стартувала від 650 гривень і зростала в залежності від побажань клієнтів», — йдеться в повідомленні.

Також правоохоронцям вдалося встановити особу 29-річної дівчини-адміністратора закладу і трьох працівниць цього «масажного салону», які безпосередньо працювали з клієнтами. Двом з них по 20 років, ще однієї — 24 роки. Всі вони мешканки Львівської області.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк до семи років.