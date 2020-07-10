Чей образ лучше: Королевы Испании и Нидерландов в стильных повседневных аутфитах (фото)

Представительницы королевских семей Испании и Нидерландов, королева Летция и королева Максима одновременно продемонстрировали стильные образы на светских мероприятиях.

Король Фелипе и его супруга продолжают свой тур по областям Испании, в ходе которого посетили Арагон. Для нового выхода Летиция выбрала классический аутфит в формате белый верх, черный низ.

Королева надела блузу с рукавами-фонариками нежно-кремового цвета, которую заправила в черные кюлоты, подчеркнув талию поясом. Наряд Ее Величество дополнила черными замшевыми лодочками с перекрестными ремешками на лодыжке. Собранные в высокий хвост волосы и натуральный макияж удачно завершили королевский образ.

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Публикация от European Royals Families (@europeroyals.daily) 8 Июл 2020 в 6:35 PDT

Королева Нидерландов Максима также вернулась к работе после затяжного карантина и посетила курортный город, больницу, музей, а накануне отправилась в кэмпинг.

Королева выбрала брючный костюм яркого лимонного оттенка от Zara. Контрастные черные пуговицы Максима удачно сочетала с миниатюрной сумкой Susain Gail, ботильонами и серьгами Cartier.

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Публикация от European Royals Families (@europeroyals.daily) 8 Июл 2020 в 12:02 PDT

: kanalukraina.tv