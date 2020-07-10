Киянин незаконно заволодів нерухомістю в центрі столиці вартістю 6,5 млн

Київською місцевою прокуратурою № 6 направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом шахрайського заволодіння двома об’єктами нерухомості вартістю понад 6,5 млн гривень на вул. Грушевського М. в центрі Києва.

Про этомстало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури столиці

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році чоловік заволодів двома нежитловими приміщеннями, що належать територіальній громаді міста Києва на підставі підроблених свідоцтв про право власності. В подальшому з метою приховання незаконного заволодіння одним з об’єктів нерухомості, зловмисник вніс його в статутний капітал юридичної особи є директором.

Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів) КК України направлено до Печерського районного суду. Києва для розгляду по суті.

Крім того, захищаючи інтереси столичної громади, місцева прокуратура звернулася в суд з позовом про витребування приміщень із незаконної власності. На зазначене майно накладено арешт.