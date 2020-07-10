Кличко одягнув маску «шастай обережно» і заявив, що життя триває

Мер Києва Віталій Кличко, який ще на початку карантину носив маску «вистачить шастати» і закликав киян залишатися вдома, заявив, що життя триває.

За його словами, потрібно просто дотримуватися правил безпеки. На підтвердження своїх слів Кличко одягнув нову маску — з написом «Шастай обережно».

Він зробив це в ході онлайн-брифінгу 10 липня, відео оприлюднено в Facebook.

«Я розумію, що всі втомилися від тривалого карантину і обмежень. Ще літо, люди хочуть відпочити, куди поїхати. Але повернення до звичайного життя залежить від того, наскільки успішно ми зупинимо поширення вірусу. Карантин вже не такий суворий. Але це не означає, що можна забути про правила безпеки. Життя триває і ми все здолаємо. Якщо будемо обережними. Тому я не втомлююся говорити: бережіть, будь ласка, себе», — сказав перед тим, як надіти маску, Віталій Кличко.