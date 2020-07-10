Податок на землю торкнеться всіх, навіть пенсіонерів

Нардепи вирішили змусити всіх українців, включаючи пенсіонерів, платити податок на землю.

Ряд народних депутатів від «Слуги народу» зареєстрував проект закону №3131, в рамках якого пропонується ввести мінімальний податок на землю сг призначення, який повинні платити українці з кожного гектара. Приблизно це 1400 грн (5% від оціночної вартості) та сплачувати зобов’язані будуть навіть ті, хто на сьогоднішній день звільнено від податків за законом, тобто пенсіонери і ветерани. Варто зазначити, що це майже вся мінімальна пенсія, яка з 1 липня підвищилася до 1712 гривень.

Один з ініціаторів, депутат Мар’ян Заблоцький, заявив, що пенсіонери все одно не користуються земельними ділянками площею в гектар і більше, а нелегально здають їх в оренду, з-за чого держбюджет втрачає великі гроші.

«Спробуйте самі обробити хоча б грядку. А потім уявіть кілька гектарів. Неможливо це зробити. Є орендар, який офіційно не оформляє оренду і не платить податки в бюджет села. Не існує пенсіонера, який би самостійно обробляв кілька гектарів. Це фізично неможливо», — зазначив Заблоцький.

Однак, за словами експерта Київської школи економіки Олега Новьевского, законопроект також дозволить великим агрокомпаніям «віджимати» землю у дрібних фермерів.